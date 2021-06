Rossi namignil na slovo: Zelo malo verjetno je, da bom dirkal za svojo ekipo

Na vprašanje, ali obstaja možnost, da bi vozil za svojo ekipo v prihodnji sezoni, je Valentino Rossi, trenutno dirkač Petronas Yamahe, dejal, da je to zelo malo verjetno. "Še vedno se nisem odločil o svojem nadaljevanju kariere, saj bom bolj globoko razmislil med tem poletnim premorom. Moram se pogovoriti z Yamaho in ekipo, toda radi bi najprej poskusili v tej sezoni priti do boljših rezultatov," je povedal Rossi, nato pa dodal: "Uvod sezone do danes ni bil fantastičen, tako da mislim, da bo zelo težko, da bi dirkal prihodnje leto. Prince (Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, op. p.) vedno pritiska name, da naj v prihodnji sezoni dirkam za svojo ekipo. Toda trenutno mislim, da bo zelo težko, da bi dirkal s svojo ekipo."

Rossi je sicer prav danes skupaj s partnerji naznanil ustanovitev svoje ekipe, ki bo del elitnega razreda motoGP. "Zdaj je uradno: VR46 bo prihodnjo sezono imela ekipo v razredu motoGP. Vsi smo zelo srečni in ponosni na ta projekt, ki se je začel že pred desetimi leti z dirkaško akademijo. Pa tudi z ekipama v moto3 in moto2. Imamo veliko dobrih ljudi, ki delajo na tem projektu, vsi so zelo vzhičeni. Uporabljali bomo Ducatijev motor. Zelo smo zadovoljni, da bomo računali na italijanski motor in italijanske dirkače," je poudaril legendarni Italijan.