Rossi napoveduje bitko za naslov na zadnji dirki sezone

"Trenutno je izjemen, ta konec tedna je takoj začel močno, dober je bil od prvega prostega treninga. Martin je blizu, ampak med vikendi Bagnaia uspe pokazati več," predstave dvakratnega prvaka ocenjuje devetkratni prvak Valentino Rossi.

"Zelo tih je, dobro vozi in neverjetno hiter je. Zelo je napredoval na vseh točkah in trenutno nima šibke točke. Dirko vedno začne dobro, kar je zelo pomembno. To je nekaj kar šampioni kot je na primer Verstappen počnejo. Ni lahko vedno dobro začeti dirko. Drugim občasno ne uspe, ampak on je vedno tu. Neverjetno hiter je," je rojaka pohvalil Rossi.