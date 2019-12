Rossi: Naslednja sezona bo ključna, končno odločitev bom moral hitro sprejeti

Za Valentina Rossija bo, kot tudi sam opaža in trdi, ključna. Dolgoročna pogodba z Yamaho se bo iztekla, glede na rezultate v zadnjih letih pa 41-letni Italijan, če ne bo čudežnega povratka v letu 2020, prav lahko izgubi mesto v garaži moštva. "Ne bežim od dejstva, da bosta prihajajoče koledarsko leto in motociklistična sezona zame ključna. Izteče se mi pogodba z Yamaho in videli bomo, kako se bo vse skupaj razpletlo. Zelo hitro, že v zgodnji fazi sezone, se bom moral odločiti kako in kaj naprej. Potrebno bo sprejeti ključno odločitev, če bom s kariero sploh še nadaljeval," je bil iskren v pogovoru s Corriere Dello Sportizkušeni dirkač, ki se ne more ravno pohvaliti z rezultati iz minule sezone. Rossi je večinoma "taval" nekje v ozadju in bil praviloma ves čas daleč od tistih, ki so krojili vrh. Rossi je pozdravil nekatere spremembe v ekipi. Novi ljudje, nov elan, pa upa Italijan ... "V garažo je prišlo nekaj novih ljudi s svežimi idejami. Pozdravljam to. Verjamem, da bom zaradi tega bolj konkurenčen in posledično bolj vesel. Lani sem imel bolj malo razlogov za zadovoljstvo. Nisem vajen, da capljam v ozadju," je zaupal italijanskemu športnemu časniku.