Rossi navdušen nad Bagnaio: Doma mu bom podtaknil strup!

Zadnji dan testiranj v Sepangu je minil v popolni dominaciji moštva Ducati. Danilo Petrucci je s tovarniškim motociklom postavil najhitrejši čas in ob enem še podrl rekord kroga v Sepangu. Italijanskemu dirkaču se je najbolj uspel približati Francesco Bagnaia , ki je pred letošnjo sezono zamenjal prav Petruccija pri moštvu Pramac. Tretji čas je postavil Jack Miller , četrtega pa dvakratni zaporedni podprvak elitnega razreda, Andrea Dovizioso . In prav novinec Bagnaia je navdušil ljubitelje in strokovnjake, ki spremljalo elitni motociklistični razred. Malokdo je namreč pričakoval, da se bo svetovni prvak razreda moto2, tako hitro privadil na motocikel elitnega razreda. V svojega varovanca pa ni nikoli dvomil Valentino Rossi . Bagnaia je namreč drugi dirkač slovite akademije VR46, ki si je prislužil prestop v elitni razred.

"Neverjetno, kajne? Res me je navdušil. Moram mu čestitati, saj je odpeljal res hiter krog. Vseeno upam, da bo na dirkah nekoliko počasnejši," je v šali dejal Valentino Rossi, ki bo v letošnji sezoni dirkal s kar dvema dirkačema, ki sta 'produkt' njegove akademije. Poleg Bagnaije, bo kot član novonastalega moštva Petronas Yamaha, v svoji drugi sezoni med elito nastopal Franco Morbidelli. "Še enkrat, da mu je uspelo odpeljati tako hiter krog z malo izkušnjami, kot jih ima on, je res impresivno. Težko ga bo prehiteti. Morali bomo biti pozorni nanj, morda bom moral doma zvariti kakšen strup in mu ga podtakniti," je še zbrane novinarje nasmejal Rossi. Seveda pa bo moral Bagnaia svojo hitrost potrditi tudi na dirkah, kajti rezultati na testiranjih ne prinašajo točk v svetovnem prvenstvu, so zgolj dober temelj za uspešno sezono, pa tudi to ne nujno vedno.