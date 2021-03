Rossi navijačem sporoča: V Katarju bom med najboljšimi

Začetek predsezonskih testiranj za Rossija sicer ni bil idealen, saj se uvodoma na novem Yamahinem motociklu ni znašel. So se pa njegovi občutki med testiranji izboljševali. Celo tako zelo, da je pred prvo veliko nagrado sezone zelo optimističen. "Po testih v Katarju se počutim dovolj močnega, ravnovesje motocikla pa je kar dobro," je pred začetkom sezone dejal Rossi. "Na testiranjih sem odpeljal svoj najboljši krog na dirkališču sploh, kar je bila pomembna in pozitivna stvar. Mislim, da je tu veliko močnih dirkačev na različnih motociklih, toda zagotovo sem v skupini z njimi," boj za najvišja mesta napoveduje Rossi.

"Moj dirkaški ritem je videti dobro, počutim se pripravljenega, da začnem sezono v Katarju ta konec tedna. V ekipi vlada res dobro vzdušje. Dobro smo delali in ubrali pravo pot. Komaj čakam, da se sezona začne," je iz Katarja navijačem sporočil Rossi. Dirkališče Losail bo sicer gostilo uvodni dve dirki sezone (VN Katarja in VN Dohe), nato pa se bodo dirkači podali v Evropo, kjer jih najprej čaka VN Portugalske. Rossi je z 42 leti sicer daleč najstarejši dirkač v karavani, njegov moštveni kolega Franco Morbidelli, ki je preteklo sezono zaključil z izjemnimi rezultati, je kar 15 let mlajši od svojega rojaka pri malezijski ekipi.