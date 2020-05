Rossi: Upokojitve se ne bojim, toda to bo zame zelo žalosten dan

"Res je. Ne želim nadaljevati, da bi rekel 'ciao' ali kot sem prebral v medijih, da bi imel poslovilno sezono,"je še enkrat več sporočil 41-letni Italijan, ki se mu z Yamaho v tej sezoni izteče pogodba. Sedež ga sicer že čaka v Petronas Yamahi, Rossijevo odločitev pa šef Razlan Razali pričakuje kmalu."Smo konec maja. V prihajajočih tednih bom sposoben sprejeti odločitev. Kmalu bo," je zagotovil v pogovoru za BT Sport.

Rossi nikakor ne načrtuje poslovilne sezone, ker v letošnji na progah ne bo navijačev. "Poslovilna sezona? Ne, zagotovo ne. K Petronasu bom šel, le če mislim, da bom konkurenčen, da lahko zmagujem na dirkah ali pa da se borim za stopničke," je jasno poudaril Rossi. "Zame osebno bo, ko zaključim kariero, zelo žalosten dan. V temu ne vidim nič dobrega. Ko bom končal, ne pričakujem nič pozitivnega. Pričakujem le veliko žalost. Slabe občutke," je bil jasen Rossi, ki zato želi v dirkanju, kar mu ga je še preostalo, preprosto uživati. "Če lahko dirkam, pa četudi brez gledalcev in navijačev, je zame mogoče še lažje," je v smehu povedal 41-letnik in dodal: "Če nadaljujem, bo to zagotovo, ker želim biti konkurenčen in odvoziti nekaj dobrih dirk."