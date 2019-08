Rossi zadovoljen: Nekaj se je premaknilo pri Yamahi – na bolje

"Smo kar zadovoljni, saj izgleda da smo v drugo polovico sezone vstopili bolje. V prvi smo imeli nekaj zelo negativnih dirk," se je smejalo dirkaču Yamahe. "Izgleda, da se je nekaj premaknilo pri Yamahi in Yamaha je začela bolj trdo delati in začela izboljševati motocikel. Ko smo prišli sem v Spielberg v petek, smo razumeli, da smo naredili korak naprej pri elektroniki in pospeševanju, zato smo lahko bolj konkurenčni, saj praviloma vedno trpimo na tej stezi," je bil po četrtem mestu na Red Bull Ringu zadovoljen Valentino Rossi. Ta je bil druga najboljša Yamaha, pred njim je bil le tretjeuvrščeni Fabio Quartararo. Maverick Vinales je zasedel peto mesto. Za Rossija je sicer to po drugih mestih v Argentini in Teksasu tretji najboljši rezultat sezone. Spomnimo: zmago si je v zadnjih metrih privozil Andrea Dovizioso, ki je za las ugnal aktualnega svetovnega prvaka Marca Marqueza.

A bolj kot četrto mesto v Spielbergu, ga veseli napredek Yamahe. "To je najpomembnejše. Zagotovo nas čaka še veliko dela, tudi zato ker sta še posebej Marc in Dovi hitrejša od nas, toda to je dober način za ponovni zagon," je novinarjem v Avstriji razlagal Rossi. "Zdaj imamo teden dni, da se odpočijemo, potem ko smo vozili dve dirki zapored (Brno in Spielberg, op. p.). Sledi Silverstone. Upam na lepo vreme, saj mi je ta steza zelo všeč. Kot kaže, bo z novim asfaltom še več oprijema in manj lukenj, tako da smo z Yamaho lahko hitri," je optimističen italijanski dirkač, ki nam je v ekskluzivnem pogovoru v Avstriji zaupal, da je zanj urnik v karavani motoGP preveč natrpan in da bi bilo bolje, če bi dirk v koledarju bilo manj.

In zakaj Rossi ni mogel držati stika s tretjim Quartararojem, ki se je od Italijana odlepil v drugi polovico dirke. "Izgleda, da je njegova zadnja guma manj obremenjena, tako da si je lahko na motor nadel mehkejšo različico. Jaz sem med treningi z mehkejšo zadnjo gumo precej trpel, tako da mislim, da je bila boljša odločitev srednja različica gume. Toda ko imaš takšno gumo, imaš malce manj oprijema, poleg tega pa je bil Fabio zelo hiter celoten vikend," je zaključi Rossi.

