Rossi ni skrival razočaranja: Želja so bile stopničke

Že petkovi uvodni prosti treningi so pokazali, da so Marc Marquez (Repsol Honda Team), Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) in Maverick Vinales(Monster Eneregy Yamaha MotoGP) v tem trenutku hitrejši od Valentina Rossija.



Dirkaški doktor je po novem razočaranja na dirki za VN San Marina vnovič izpostavil, da so pri Yamahi v primerjavi s predhodnimi dirkami sicer uspeli narediti nekaj izboljšav, a so bile te premalo za kaj več od končnega četrtega mesta s kar precejšnjim zaostankom za najboljšo trojico. "Ni skrivnost, da je bila moja največja želja povezana z uvrstitvijo na zmagovalni oder. Menim, da je bil tokrat odločilen slabši ritem na stezi, ki je vselej nepredvidljiva. Na domači tekmi sem venomer dirkal na vso moč, si prizadeval prehiteti konkurente, a želje v tem trenutku so ena, realnost pa povsem druga zgodba," je Rossi realno ocenil dogajanje na 'njegovi' dirki v Misanu, kjer je, da bo mera polna, slavil njegov najhujši rival zadnjih let - Marc Marquez.