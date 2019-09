Rossi: Ni težava v gumi, težava je v naših nastavitvah

"Še kar imamo težave z oprijemom zadnje gume in trpimo bolj kot Fabio Quartararo in Maverick Vinales," je po VN Aragonije opozoril Valentino Rossi. "Dirka je bila zelo zahtevna, saj smo tako kot ostali dirkači Yamahe nadeli tršo različico zadnje gume. Fabio in Maverick sta imela nekaj težav v zaključku dirke, toda jaz sem izgubil oprijem že po petih oz. šestih krogih. Tako da sem na žalost moral upočasniti in moj ritem je bil zelo slab," je pristavil 40-letnik.

"Ni težava v gumi, prava težava je v nas, v naših nastavitvah, saj smo v drugi polovici sezone prilagodili motor in bili splošno gledano bolj konkurenčni, toda še kar se vlečejo težave z oprijemom zadnje gume in trpimo bolj kot Quartararo in Vinales," je še opozoril italijanski dirkač Yamahe, ki že več kot dve leti čaka na novo zmago. "Še naprej moramo delati in skušati najti način, da se izboljšamo, da bomo bolj konkurenčni," je povedal dirkač Yamahe.