Rossi o pozitivnih testih: Kot neskončna nočna mora

Dirkaški doktor Valentino Rossi, ki je po solidnem začetku sezone v nadaljevanju naletel na obilico težav, se je v pogovoru z novinarji v Chesteju dotaknil zadnjega dogajanja glede ponovnega pozitivnega (oz. nejasnega) testa na novi koronavirus, zaradi česar je bil njegov nastop na nedeljski dirki v Chesteju (VN Valencie) celo nekaj časa pod vprašajem. "Na določeni točki se ti zazdi, da si v nočni mori, ki se ne bo zaključila nikoli. Zdravniki mi niso dejali, da sem pozitiven, toda da je bilo nekaj nenavadnega v vzorcu, nekaj nejasnega. A zaradi tega sem bil enako zaskrbljen, saj se ta situacija vleče že mesec dni, zato je normalno, da si zaradi tega utrujen," je torkov test pokomentiral Valentino Rossi.

"Zdravniki so mi dejali, naj me ne skrbi, saj da se takšen vzorec pogosto pripeti tistim, ki so že preboleli novi koronavirus,"je 'dramo', ki pa je očitno bila bolj medijska kot osebna, pojasnil 41-letni Italijan. "Zagotovili so mi, da bo naslednji test negativen in tako je tudi bilo,"je dodal dirkač Yamahe, ki tako po zaporednih negativnih testih lahko nastopa na dirkaškem dogajanju na VN Valencie. "Najpomembneje je to, da sem tukaj. Pogoji so boljši kot pretekli konec tedna in upam, da bom bolj konkurenčen z več oprijema na asfaltu," je dejal Rossi. Temu na petkovih treningih sicer ni šlo najbolje: vpisal je šele 18. čas dneva, tako da se bo v soboto na tretjem treningu potegoval za mesto v hitrejši kvalifikacijski skupini.