Rossi odkrito: Marquez lahko poruši vse moje rekorde, a to me ne skrbi

Podjetje Dainese, ki izdeluje motociklistične in dirkaške pripomočke, kot so kombinezoni in škornji, je v Londonu odprlo novo trgovino. Glavna atrakcija slavnostne otvoritve pa je bil kar devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi . Italijan sicer ni bil fizično prisoten na dogodku v Londonu, se pa je preko video klica oglasil iz svoje domače Tavullije in z veseljem odgovoril na nekaj vprašanj, ki so mu jih postavili radovedni obiskovalci trgovine. Legendarni Italijan se seveda ni uspel izogniti vprašanju o njegovem odnosu z Marcom Marquezom , ki je v zadnjih sezonah povsem načet, oziroma bolje rečeno, odnosa med dirkačema sploh ni. Vprašanje sicer ni bilo provokativno, saj je radovednega navijača zanimalo, ali lahko 25-leni Španec preseže dosežke in rekorde, ki jih je v več kot 20-letni karieri motociklističnega dirkača, dosegel in postavil Rossi. "Mislim, da lahko Marquez preseže vse moje rekorde, toda to me ne skrbi. Sam razmišljam zgolj o sebi in svoji karieri, ki je bila in je še naprej odlična. Veliko sem že osvojil in še več lahko osvojim. Najbolj obžalujem izgubo naslova v sezoni 2016, ko sem na zadnji dirki v Valencii storil napako in ostal brez lovorike," je povedal Rossi, ki je seveda imel v mislih tisto dirko v Valencii, ko je nato naslov osvojil, sedaj že preminuli, Nicky Hayden . Marquezu sicer še manjka kar nekaj, da najprej doseže in nato preseže vse, kar je Valentino v svoji bogati karieri dosegel, je pa kristalno jasno to, da je mladi Španec iz sezone v sezono bližje k uresničitvi teh ciljev. Valentino je v svetovnem prvenstvu dosegel 115 zmag, Marquez jih ima po slavju na Tajskem na svojem 'računu' 68. Rossi je osvojil devet naslovov svetovnega prvaka, od tega sedem v elitnem razredu. Marquez je trenutno pri številki 6, od tega je štiri osvojil med elito, a se bo najverjetneje ta številka povečala že prihodnji konec tedna, ko bo imel Marc prvo 'zaključno žogico' na dirki v japonskem Motegiju. Je pa Španec že sedaj boljši v številu najboljših startnih položajev. V vseh razredih jih je osvojil 78, Rossi 65.

Kdo je po Rossijevo najboljši vseh časov?

Italijana zaradi njegovih dosežkov in dolge kariere že dalj časa označujejo za najboljšega dirkača vseh časov. Čeprav je Giacomo Agostiniosvojil več naslovov (15) in zmagal več dirk v svetovnem prvenstvu (122). Je pa res, da so bili to časi, ko so lahko dirkači v isti sezoni, tekmovalni v večih razredih, ne zgolj enem, kot je v praksi v moderni eri motociklizma. "Težko je reči kdo je najboljši vseh časov. Kar se tiče zmag, sta v samem vrhu Giacomo Agostini in Mike Hailwood. Toda jaz sem odraščal v časih Raineyja, Schwantza in Doohana. Super bi bilo, da bi lahko enkrat organizirali dirko vseh prvakov iz različnih obdobji. Z velikim veseljem bi dirkal z njimi, zraven pa bi dodal še svojega mentorja Luco Cadaloro," je odgovoril 39-letni Italijan.

Bo še vztrajal kljub težavam Yamahe?

Rossi je sicer že od druge polovice lanske sezone skupaj z moštvenim kolegom Maverickom Vinalesomv hudi rezultatski krizi. Japonsko moštvo v elitnem razredu ni slavilo že vse od lanske dirke v Assnu. Nekoliko boljšo formo so modri prikazali na zadnji dirki v Buriramu, kjer je Vinales osvojil tretje, Rossi pa četrto mesto. Kljub temu, pa ena lastovka še ne prinese pomladi in Italijan je že sedaj letošnji sezono ocenil za neuspešno, čeprav so do konca sezone na sporedu še štiri dirke. Neuspešna sezona pa vseeno ni odvzela motivacije devetkratnemu svetovnemu prvaku, ki še ne razmišlja, da bi dirkaške rokavice in čelado postavil v kot."Novo pogodbo sem podpisal na začetku letošnje sezone in to za dodatni dve sezoni. Zagotovo bom dirkal z yamaho do konca sezone 2020. Dolgo časa je dirkanje del mojega življenja in še vedno uživam. To je moje življenje in želim nadaljevati toliko časa, kolikor bom še konkurenčen in se sposoben boriti za sam vrh. Enostavno mi je občutek, ko stopiš na stopničke, ali ko zmagaš dirko, preveč všeč, da bi kar tako nehal. Pomembna je strast in to, da uživaš v dirkanju. To je moj nasvet," še zaključi Rossi, ki se doma pripravlja na naslednjo dirko, ki bo prihodnji konec tedna na sporedu v Motegiju.