Rossi: Pred Jerezom sem optimist. Vračam se med najboljše

Valentino Rossi pred naslednjo preizkušnjo sezone vsenaokrog "širi" močan optimizem. Od kod vleče tako dobro razpoloženje, je sicer moč zgolj špekulirati, saj se na dosedanje rezultate v sezoni ne more ravno upirati. Sploh, ker je zadnjo dirko v Portimauu predčasno končal. Pred tem pa je, podobno kot na uvodnih dveh preizkušnjah v Katarju, vozil nekje v ozadju. "Uspeli smo narediti nekateri izboljšave. Mislim, da smo odlično izkoristili čas med tretjo in četrto dirko. Če kaj, potem smo precej večji optimisti, kot smo bili pred uvodnimi dirkami," je bil za Corriere Dello Sport kar presenetljivo dobre volje Valentino Rossi. Četrti zmenek z dirko bodo mnogi iz karavane skušali izkoristiti za izboljšavo rezultatov in krepitev samozavesti. med tistimi, ki išče luč v tunelu je tudi dirkaški doktor. Na prvih treh dirkah se mu sploh ni uspelo zavihteti med najboljšo deseterico. Slab pokazatelj pred nadaljevanjem sezone. Ali pač? "Optimist sem, ker je pred mano dirkaški vikend na stezi, ki mi je med najljubšimi na svetu. Komaj čakam, da se vse skupaj začne," je za Corriere Dello Sport priznal 42-letni nekdanji serijski šampion.