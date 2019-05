Rossi po dirki v Le Mansu jasno pokazal na pomanjkljivosti: Na ravninah smo prepočasni

"Dobro smo začeli dirko, ritem je bil dober. Pravzaprav sem v cilj prišel z majhnim zaostankom za našimi glavnimi rivali. Zanimivo bo videti, ali bomo v Mugellu (dirka bo 2. junija s prenosom na Kanalu A in VOYO, op. p.) še malce bolj konkurenčni," je po dirki v Le Mansu razlagal Valentino Rossi. Ta je v cilj prišel z dobrimi tremi sekundami zaostanka za zmagovalcemMarcom Marquezom. Do zadnjega je za ovratnik dihal četrtemu Jacku Millerju, a je ta na ciljni ravnini uspel zadržati prednost pred Doktorjem. Ta je še enkrat več zasenčil moštvenega kolego Mavericka Vinalesa, ki je v Franciji zabeležil drugo ničlo sezone, potem ko je padel ob trku z Francescom Bagnaio. "Ko začneš z 11. mesta, si pač takšnim dirkaškim incidentom bolj izpostavljen. Začeti s sredine je vedno težavno. Moramo posvetiti več pozornosti kvalifikacijam, da ne bomo več delali takšnih napak na naslednjih dirkah," je povedal razočarani Vinales, ki je po dobrih testiranjih veliko razočaranje te sezone. V skupni razvrstitvi mladi Španec zaseda šele 10. mesto s kar 65 točkami zaostanka za vodilnim Marcom Marquezom.

Pri svojih 40 letih je Rossi že dovolj izkušen, da ve, v čem ekipa Yamahe zaostaja za konkurenco. "Motor je zelo obvladljiv … tako na zaviranju kot v ovinkih sem zelo dober. Toda ostali so naredili korak naprej in zdaj je zelo velika razlika na ravnini," je na pomanjkljivo moč agregatnega pogona Yamahe po dirki opozoril Italijan. "Celotno dirko sem skušal ostati blizu, toda ni bilo dovolj, da bi prišel na stopničke," je razlagal 40-letnik. "To je bila težka dirka. Na srečo sem začel na začetku in start mi je kar uspel. Dal sem vse od sebe. Toda nisem bil dovolj hiter. Preveč sem izgubljal na ravninah in ob pospeševanju izven počasnih ovinkov," besede Rossija še prenaša portal crash.net.