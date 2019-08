Rossi po dolgem času užival: Prav zaradi kritik, da sem star, sem še bolj srečen

"Tukaj se je videlo tudi pri Lorenzu. Če nisi stoodstoten in če ne voziš motocikla stoodstotno, nisi na sedmem, temveč na 18. startnem mestu, saj so vsi ostali zelo močni," je hitel pojasnjevati dirkaški doktor, ki bo nedeljsko dirko na Otoku začel z drugega mesta. Pred njim je le svetovni prvak Marc Marquez, ki je na kultnem dirkališču v Silverstonu zabeležil jubilejni 60. startni položaj v karavani motoGP. "Po poletnem premoru smo od Brna spremenili veliko na motorju. Korak za korakom sem si vračal občutke na motorju. Dobro je, da smo tukaj močni, saj smo bili v Avstriji močnejši kot v Brnu, tukaj pa je še malo bolje kot v Avstriji," je prepričan Valentino Rossi, ki se je v tej sezoni v kvalifikacijah pogosto boril za preboj iz počasnejše kvalifikacijske skupine v hitrejšo, v Silverstonu pa je vsaj malce spomnil na zlate čase pri Yamahi. "Za menoj sta vozila Marc in Jack Miller, toda moral sem poskusiti in zadnji krog je bil odličen. Zelo sem užival," je zadnji kvalifikacijski krog opisal italijanski dirkač.