Rossi po drugem času dneva: Nekaj sprememb na motorju in že se počutim bolje

"To je bil dober trening, saj smo bili hitrejši kot prejšnji teden," je prvi petkov trening, na katerem je postavil drugi čas (tudi drugi čas kombiniranih petkovih treningov) opisal Rossi. "Opravili smo nekaj sprememb na motorju in zdaj se na motorju počutim bolje," z optimizmom zre v prihodnost Valentino Rossi, ki se na Yamahi na prvi dirki (VN Španije, dobil jo je dirkač Petronas YamaheFabio Quartararo) ni in ni znašel. Bil je daleč najslabša Yamaha, ki je sicer na dirki pobrala prvo, drugo in peto mesto. Rossi po težavah ni prišel do cilja in motor 'parkiral' ob robu steze.