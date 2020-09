Rossi po izgubljenem odru za zmagovalce: Velika škoda, dober vikend

Suzukijev dirkač Joan Mir je dirkaškemu doktorju Valentinu Rossiju, ki se je od začetka do konca dirke razreda motoGP vozil na virtualnem odru za zmagovalce, v zadnjem krogu ukradel stopničke pred domačimi gledalci v Misanu. VN San Marina je bila namreč prva letos, ki je gostila gledalce, Rossi pa je kljub odlični vožnji v uvodu dirke zaradi obrabljenih gum za las ostal brez odra za zmagovalce.

"Naredil sem manjšo napako, (Joan) Mir pa je bil zelo močen v tistem trenutku, vozil je zelo dobre čase na krog v zadnjem delu dirke. Na koncu me je uspel prehiteti, kar je velika škoda, saj sta bila do konca le še dva kilometra dirke," je Valentino Rossiopisal dogajanje v zadnjem krogu dirke za VN San Marina. "Toda to vseeno ostaja dober vikend in dobra dirka zame. Dobro sem vozil in bil vseskozi zelo močen. Na dirki sem malce trpel s sprednjo in zadnjo gumo. Franco je bil boljši in uspel se je odpeljati," je še pojasnil 41-letnik, ki se je na koncu moral zadovoljiti s četrtim mestom.

icon-expand Valentino Rossi je odlično odbijal napade Alexa Rinsa v zadnjih krogih dirke, nato pa ga je v samem zaključku dirke presenetil Joan Mir. FOTO: MotoGP

"Po eni strani sem zelo srečen, toda na žalost je bila velika škoda zaradi izgube odra za zmagovalce," je po dirki razlagal izkušeni Italijan. "Če bi danes stopil na stopničke skupaj s Francom in Peccom (oba dirkača Rossijeve akademije, op. p.), bi bilo nekaj neverjetnega … kot dirka na ranču!" je nadaljeval 41-letni Doktor, ki je kljub starosti znova zasenčil favorizirana Yamahina dirkača Mavericka Vinalesa in Fabioja Quartararoja. Prav dirkači Rossijeve akademije VR46 so zaznamovali prvo dirko v Misanu. "Zelo smo ponosni na naše dirkače. Moto2 dirka je bila za nas nepozabna. Težko je bilo za srce, ko sta se borila Luca (Luca Marini, op. p.) in Bez (Marco Bezzecchi, op. p.) za zmago. Toda to je neverjetno, izjemno ekipno delo. Prav tako videti Franca (Franco Morbidelli, op. p.) in Pecca (Francesco Bagnaia, op. p.) na prvem in drugem mestu motoGP dirke je bilo neverjetno," se je smejalo Rossiju.

Za naslednjo dirko v Misanu se Rossi lahko še izboljša

Forma Rossija se po uvodnem polomu v Jerezu stopnjuje. Dirkaški doktor tako še ohranja upe celo na boj za naslov prvaka, saj po šestih dirkah zaostaja 'le' še 18 točk za novim vodilnim Andreo Doviziosom. Glede na dober dirkaški vikend v Misanu lahko z optimizmom pričakuje naslednjo dirko, ki bo prav tako na stezi v Misanu (VN Emilije Romanije). Tudi steza tretje septembrske dirke (Montmelo) bi Yamahi morala ustrezati. "Mislim, da lahko izboljšamo tri ali štiri stvari za naslednji teden, ko bomo imeli novo priložnost. To me še bolj osrečuje, saj lahko znova poskusimo," je čustveno navezanost na domačo dirko skušal orisati Rossi. Ta je sicer pozdravil vrnitev navijačev ob stezo. "Izjemen občutek je bilo videti navijače ob stezi prvič v tej sezoni. Bolj ali manj so bili vsi v rumenem. Ne vsi, toda velika večina. Izjemno je bilo. Hvala za podporo, saj je vedno nekaj posebnega," je zaključil dirkač Yamahe. V letošnji sezoni smo ob odsotnosti poškodovanega aktualnega svetovnega prvaka Marca Marqueza priča izjemni izenačenosti med dirkači: na uvodnih šestih dirkah smo dobili kar pet različnih zmagovalcev. Edini, ki se je zmage veselil dvakrat, je Fabio Quartararo. V skupnem seštevku s 76 točkami vodi Andrea Dovizioso, pred Fabiojem Quartararojem (70 točk), ki dirke zaradi padca ni zaključil, tretji pa je še en dirkač Ducatija, in sicer Jack Miller (64 točk). Sledi Suzukijev junak San MarinaJoan Mir (60 točk), na petem oz. šestem mestu pa sta Vinales in Rossi z 58 točkami.