Rossi: Po navadi smo tam zelo uspešni in upam, da bo tako tudi letos

Valentino Rossi se je na zadnji dirki za VN Avstrije šele drugič v svoji zadnji sezoni motoGP pred upokojitvijo uvrstil med deset najhitrejših dirkačev. Pred VN Britanije v Silverstonu je legendarni Italijan zelo samozavesten. Dirko boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Dirkači kraljevega razreda motoGP lani v Silverstonu niso dirkali. Leta 2019 je Valentino Rossi to dirko končal na četrtem mestu, kar bi bil zanj najboljši dosežek letošnje sezone. Najhitreje je dirkal ravno na zadnji dirki za VN Avstrije, ki jo je končal na osmem mestu. Italijan je po dirki v Spielbergu priznal, da se je v dežnih razmerah odlično znašel, kljub temu pa upa, da v Angliji ne bo dežja: "Upam, da bo ta konec tedna dobro vreme. Napoved je trenutno dobra, ampak pripravljeni moramo biti na vse." VN Britanije je do zdaj osvojil štirikrat, zadnjič leta 2015. Trikrat je bil na omenjeni dirki drugi, dvakrat pa tretji. Zato mu je dirkališče zelo ljubo: "Silverstone mi je zelo všeč, saj je steza odlična, ena mojih najljubših. Steza je dolga in ima vse, hitre in srednje hitre ovinke. Na določenih delih je zelo tehnično zahtevna. Po navadi smo tam zelo uspešni in upam, da bo tako tudi letos."

Dirko za VN Velike Britanije boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Šest različnih zmagovalcev na zadnjih šestih dirkah Na šestih dirkah od leta 2013 do leta 2019 (leta 2018 je dirka odpadla) je končno zmago osvojilo kar šest različnih dirkačev. Leta 2013 sta se za zmago borila do takrat dvakratni zmagovalec skupnega seštevka motoGP Jorge Lorenzo in novinec Marc Marquez. Zmagal je izkušenejši Španec, ki je tako osvojil svojo četrto dirko te sezone. Kljub temu se je na koncu sezone veliko bolj veselil mlajši Marquez, ki je postal najmlajši zmagovalec skupnega seštevka razreda motoGP. 2014 in 2015 Naslednje leto se je senzacionalni Marquez Lorenzu maščeval in osvojil svojo do zdaj edino dirko za VN Velike Britanije. Dirko v Silverstonu sta leta 2015 takratna moštvena kolega Rossi in Lorenzo začela z enakim številom osvojenih točk v skupnem seštevku prvenstva. Mokre razmere so bile Italijanu pisane na kožo in osvojil je svojo četrto zmago sezone.

Bo VN Velike Britanije sedmič zapored videla novega zmagovalca?

2016 in 2017 Dirko leta 2016 je s prvega štartnega položaja začel domačin Cal Crutchlow. Kljub temu je svojo prvo dirko osvojil Maverick Vinales in s tem Suzukiju zagotovil tudi prvo zmago po vrnitvi v motoGP. Zanimivo je, da bo letos prav Crutchlow pri Yamahi zamenjal odhajajočega Vinalesa. Leta 2017 sta se za naslov prvaka borila Ducatijev Andrea Divizioso in Hondin Marquez. Zaradi mehanske težave Španec dirke ni končal in Divizioso je osvojil svojo drugo VN Velike Britanije. Kljub temu je Marquez sezono končal pred Italijanom in osvojil svoj četrti naslov skupnega zmagovalca motoGP.

2019 in 2021 Dirka VN Velike Britanije je bila leta 2018 odpovedana, leta 2019 pa se je vrnila v sončni Silverstone. Znova je bil med glavnimi favoriti Marquez, ki je v zadnji krog dirke vstopil kot vodilni. Tesno mu je sledil še en Španec, Alex Rins iz ekipe Suzuki Ecstar. Manjšo Marquezovo napako v zadnjem ovinku je Rins mojstrsko izkoristil in zmagal za pičlih 13 stotink sekunde. Tudi na koncu te sezone je bil Marquez lastnik najširšega nasmeha v kraljevem razredu, saj je že šestič osvojil naslov prvaka motoGP.

V letošnjo dirko bo kot prvi v skupnem seštevku vstopil Fabio Quartararo (181 točk). Pred drugouvrščenim Francescom Bagnaio ima Francoz kar 47 točk naskoka. Prvih šest dirkačev letošnjega skupnega seštevka bo lovilo svojo prvo zmago v Silverstonu. Obstaja torej velika možnost, da bomo na sedmi zaporedni dirki VN Velike Britanije videli še sedmega zmagovalca. Valentino Rossi pa bo vse svoje moči in znanje usmeril v to, da bi osvojil že svojo peto VN Velike Britanije in popestril svojo zadnjo sezono v motoGP.