Rossi po odpovedi Katarja in prestavitvi Tajske: 'Kakšna škoda'

Najhitrejši na zadnjih testiranjih v Katarju Maverick Vinales, Rossijev moštveni kolega, je bil ob naznanitvi odpovedi dirke razreda motoGP eden tistih, ki je bil najbolj razočaran. Razumljivo, po izvrstnih časih si je veliko obetal od prve dirke, ki bi morala biti v Katarju. "Škoda, da so odpovedali dirko v Katarju ter prestavili dirko na Tajskem, saj gre za stezi, ki ju imam zelo rad in mislim, da bi tam bil zelo močen," je povedal katalonski dirkač Yamahe. "Testiranja v Katarju smo zaključili z zelo dobrimi občutki, tako da sem že nestrpno čakal prvo dirko. Žal mi je tudi navijačev v Katarju in na Tajskem, ki so najbrž zelo razočarani. Toda razumem kritično stanje, ki ga doživljamo zaradi koronavirusa," je zaključil Maverick.