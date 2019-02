Rossi o 'novi' Yamahi: Potencial je, ključen pa bo test v Sepangu

"Nova Yamahina sezona se začenja od Indonezije naprej," pišeGazzetta Dello Sportin "sporoča" občutke Valentina Rossija. "Vidim in verjamem, da so na Japonske trdo delali med tekmovalnim odmorom. Potencial je, občutki ob tem, ko gledam novo Yamaho so prav gotovo prijetni. Še posebej, ker vidim, da bo v naslednji sezoni v mojih priljubljenih barvah. Črno-modra je tudi barva mojega Interja," se je razveselil spoznanja 40-letni Italijan, ki kar puhti od samozavesti in komaj čaka, da se vse skupaj začne. "Motivacija je vedno na višku. Vsakič pred začetkom nove sezone v sem poln pričakovanj. 40 let na ramenih? Če nisi star 25 let, je vseeno, če si 35 ali 40. Motivacija je ista." Rossi je pozdravil tudi zamenjavo na direktorskem mestu ekipe, Hiroshi Tsujije že visoko zavihal rokave in skupaj z novim tehničnim direktorjem Kouichijem Tsujijem in novincem v Yamahini garaži Takahirom Sumijem, ki je zamenjal Kouija Tsuya, že kažeta rezultate. "V motociklizmu, še posebej v našem razredu se tako ali tako vse vrti okoli detajlov, tistih podrobnosti in malenkosti, ki na koncu odločijo. Elektronika je že nekaj sezon ključna, zato je prav, da smo poskusili tudi neka novega. Poleg pnevmatik, ki so v zadnjih letih tudi odločilne," je za Gazzetto še povedal nekdanji serijski svetovni prvak, ki zadnji dve leti želi čimprej pozabiti. "Za nami sta zares zahtevni sezoni, ko nam nič ni šlo od rok. Očitno so čez zimo na Japonskem marljivo delali in prvi obrisi so že tu. A nič ne želim vnaprej napovedovati. Veliko bo odvisno, kako se bomo obnašali na testiranjih v Sepangu."



Rossi je torej "na prvo žogo" zadovoljen z delom ekipe med tekmovalnim premorom. A od srede naprej, ko se začnejo testiranja, bo šlo vse skupaj precej bolj zares. In šele takrat bo legendarni Italijan lahko vsaj malo bolj vedel, če bo letos njegova Yamaha kaj bolj konkurenčna Ducatiju in predvsem Hondi.