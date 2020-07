Rossi po testiranjih sporočil: Nisem še podpisal, toda zelo blizu smo

Italijanski zvezdnik je po testiranjih v Jerezu medijem sporočil, da pred podpisom manjka uskladitev še nekaterih podrobnosti o številčnosti njegove zasedbe, ki jo bo lahko preselil iz zdajšnje ekipe k Petronasu. "Rad bi nadaljeval tudi v sezoni 2021. Že sem govoril z Yamaho in še posebej sem se pogovoril z Razlanom Razalijem (šef ekipe Petronas Yamahe (op. p.), Wilcom Zeelenbergom in Stiggyjem (Johan Stigefelt, op. p.) iz Petronasa in imam zelo dober občutek,"je bil jasen Valentino Rossi. "Nekaj podrobnosti moramo še urediti, še posebej kar se tiče ekipe, ljudi, ki bodo delali zame, toda 99-odstotno bom dirkal s Petronasom v sezoni 2021. Čeprav še nisem podpisal," je bil presenetljivo konkreten in jasen Italijan. Ta je imel veliko časa, da razmisli o svoji prihodnosti, saj se je sezona začela s štirimesečnim zamikom.