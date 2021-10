Rossi pred dirko v Misanu: Upam, da se ne bom čustveno strl ...

Valentino Rossi je sredi poletja napovedal, da bo po koncu letošnje sezone nepreklicno odšel v dirkaški pokoj. Pred preizkušnjo svetovnega prvenstva v avstrijskem Spielbergu je pojasnil, da bo pri 42 letih končal bogato športno pot. A očitno bo zanj zadnji mesec med dirkaško elito precej čustven, saj izkušeni Italijan sporoča, da v glavi še ni pripravljen in bo po dobrih dvajsetih letih na najvišjem nivoju težko pomahati v slovo. Odštevanje do zadnje dirke v karieri se je nepreklicno začelo, dirka v Valencii bo zadnja na njegovi bogati športni poti, a posebej boleče utegne biti slovo od navijačev v Misanu. V nedeljo je na vrsti VN Emilije -Romanje v Misanu. Prenose podaljšanega dirkaškega vikenda začenjamo s petkovimi prostimi treningi. V ŽIVO na VOYO.

icon-expand VN Emilije - Romanje s prenosom na VOYO in Kanalu A FOTO: 24ur.com

Vse bližje sta zadnja dirka sezone v Valencii in uradni konec za dirkaškega velikana.

Do konca sezone so le še tri dirke; prva bo najbliže Sloveniji, in sicer ta konec tedna v Misanu. Nato sledita še dirki v Algarveju (7. november) in Valencii (14. november). Vse dirke, vključno s prostimi treningi in kvalifikacijami, si boste lahko ogledali na VOYO in Kanalu A.

"Takrat, ko sem uradno najavil konec, si nisem predstavljal, kako hudo bo. Iz dneva v dan je huje," med drugim priznava Valentino Rossi, ki se zaveda, da bo posebej čustveno ta konec tedna, ko bo v Misanu na vrsti VN Emilije - Romanje. Legendarni Rossi, nekdanji serijski motociklistični prvak, v tej poslovilni sezoni tava nekje v ozadju. Glede na videno na preostalih treh dirkah, kolikor mu jih je ostalo do konca kariere, ne gre pričakovati revolucionarnih sprememb na bolje. Rossi je medtem armado navijačev vnaprej opozoril, da ne gre pričakovati dobrih novic na zadnjih preizkušnjah. Tudi v Misanu ne. "Naredil bom vse, da bi se od navijačev v Misanu poslovil z dobro vožnjo in morda kakšno osvojeno točko. Pričakujem, da bo podaljšani konec tedna zelo čustven. Upam, da se ne bom strl," je bil iskren nekdanji serijski motociklistični prvak, ki je v elitnem razredu svetovnega motociklizma zmagal v letih 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 in 2009. Leta 2001 je bil prvi tudi v nekdanjem najmočnejšem razredu do 500 ccm, v šibkejših pa je bil najboljši leta 1999 v razredu do 250 ccm in leta 1997 v razredu do 125 ccm.

icon-expand Valentino Rossi FOTO: motogp.com

Skupno je do zdaj zbral 426 nastopov na dirkah za VN, od teh 363 v motoGP ali razredu do 500 ccm, 30 v razredu do 250 ccm in 30 v razredu do 125 ccm.

Skupno je v seštevku sezone na vrhu Francoz Fabio Quartararo, ki ima 254 točk, Italijan Francesco Bagnaia ima 202 točki. Tretji, Španec Joan Mir, je doslej osvojil 176 točk.

Na stopničkah je bil 235-krat (199-krat v motoGP/500 ccm), ima tudi 115 zmag, od tega kar 89 v najmočnejši konkurenci. Rekorder na tem področju je s 122 zmagami sicer Giacomo Agostini. Ko bo Rossi letos jeseni pomahal v slovo, bo za njim kar 26 zaporednih sezon v SP. Prvič je v SP nastopil daljnega leta 1996 v Maleziji. Prvič je zmagal še istega leta na Češkem, doslej zadnjič pa je na najvišji stopnički na posamični dirki stal na Nizozemskem leta 2017. Med obema zmagama je tako minilo kar 20 let in 311 dni. V najmočnejši konkurenci je ta razpon 16 let in 351 dni (prva zmaga na Silverstonu 2000), oba dosežka sta v motociklistični karavani rekordna.