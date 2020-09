Rossi zanikal govorice o upokojitvi, '99-odstotno' k Petronasu

Ob prihodu na dirkališče na vzhodni italijanski obali je Valentino Rossi dejal, da ne more zanikati, da je Misano Adriatico s stezo, ki nosi ime po tragično preminulem Marcu Simoncelliju, zanj nekaj posebnega.

"Na tej stezi sem zrasel in čeprav se je precej spremenila, je zame še vedno nekaj posebnega, to je brezpredmetno zanikati,"je pred začetkom dogajanja in dirko za VN San Marina povedal Rossi. "Zelo rad dirkam tukaj, pomemben pa je tudi povratek navijačev, ki pomeni nov korak proti vrnitvi v stare tirnice. Menim, da smo lahko močnejši in hitrejši kot na zadnji dirki. V Avstriji nam je bilo težko, tu pa bi se lahko borili za stopničke. To je poseben konec tedna za motociklizem, saj bodo v formuli 1 dirkali v Mugellu. Zavidam jim, žal mi je, ker ne bom mogel dirkati tam, saj gre za eno najlepših stez na svetu, tam pa sem dvakrat vozil tudi ferrarija. Bilo je izjemno."

'Govorice ne držijo'

A veliko bolj je privržence motociklizma v zadnjih dneh zanimalo njegovo razmišljanje o upokojitvi. Pojavljale so se namreč govorice, da bi lahko Rossi, ki je ves čas namigoval, da bo dirkal tudi v sezoni 2021, obesil čelado na klin.

"Moja situacija je takšna kot pred tremi tedni, z Yamaho smo si vzeli nekaj časa, doreči je potrebno še nekatere stvari, a smo blizu podpisa: dirkal bom za Petronas, recimo 99-odstotno, morda bi do Barcelone že lahko prišlo do uradne potrditve. Da nekateri pričakujejo, da ne bom nadaljeval? Ah, moj odhod v pokoj bi bila po mojem mnenju velika novica in dobili bi veliko klikov na svojih straneh, morda se zato pojavljajo te govorice, ki pa niso točne,"je dejal Rossi.

Glede usode izkušenega rojaka Andree Doviziosa, ki bo po tej sezoni končal sodelovanje z Ducatijem, je Rossi povedal, da bi 34-letnega Toskanca rade volje pozdravil pri Yamahi, čeprav ne verjame, da si pred sezono 2021 ne bi uspel poiskati prostega sedeža v karavani.

Prvenstvo bo odprto do konca

"Da bi bil Dovizioso testni voznik pri Yamahi? Prav gotovo podpišem takoj! Vseeno pričakujem, da mu bo uspelo najti sedež, saj si ga zasluži. Prvenstvo pa je v tem trenutku odprto, sedem dirkačev nas je v 25 točkah, jaz pa sem zadnji od tej sedmih, a vse je odvisno od tega, kdaj bomo uspeli biti hitri in kdaj bomo bolje razumeli motocikel. Menim, da bo to prvenstvo še polno presenečenj in da bo za veliko dirkačev odprto vse do konca,"je povedal Rossi.

Seveda je bilo v karavani prisotnega kar nekaj nemira zaradi okužbe z novim koronavirusom, ki so jo potrdili pri Špancu Jorgeju Martinu. Čeprav to pomeni, da bo imel v razredu moto2 zdaj lepo priložnost za pobeg v boju za naslov Rossijev polbrat Luca Marini(na vrhu skupnega seštevka vodi za osem točk pred Špancem in rojakom Eneo Bastianinijem), je legendarni "Doktor" vseeno zaskrbljen.

"To je resna težava, nevarno je, potrebno bo biti zelo pazljiv, moramo ostajati doma in ne smemo se srečevati z veliko ljudmi. Za Martina je to povsem jasno zelo slaba novica, saj bo moral izpustiti dirko ali dve, kar se mu bo poznalo v boju za naslov. Imel je veliko smolo,"je še dodal Rossi.