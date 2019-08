Rossi pred VN Češke optimističen: Komaj čakam, da se vrnem na dirkališča

Potem ko zaradi različnih pripetljajev ni dokončal dirke v Mugellu, Barceloni in Assnu, je Valentino Rossiz osmim mestom v Sachsenringu prvič po VN Francije vknjižil točke in pred začetkom druge polovice prvenstva trenutno v skupni razvrstitvi drži šesto mesto, zgolj pet točk za petouvrščenim Maverickom Vinalesom. Čeprav je veteran iz Urbina sezono odprl z dvema drugima mestoma na prvih treh dirkah, se je njegova sreča povsem obrnila in Rossi za vodilnim Marcom Marquezom zaostaja že več kot 100 točk.