Rossi: Prihod Marqueza k Ducatiju je nepotreben, za rdeče je (bo) to strel v koleno

"Je res bilo prav nujno," se je na začetku pogovora za pariški L'Equipe na vprašanje Marc Marquez in Ducati spraševal legendarni Valentino Rossi, ki ne odobrava prihoda osemkratnega motociklističnega prvaka k tovarniški ekipi moštva iz Borga Panigaleja. "Ne strinjam se z odločitvijo rdečih. Prav nobene potrebe ni, da Marc Marquez Francescu Bagnaii diha za ovratnik kot član iste tovarniške ekipe," je bil za ugledni francoski športni časnik brez dlake na jeziku nekdanji član Ducatijeve družine, ki pa je z rdečimi plesal le eno sezono in z obdobjem pri Ducatiju, vsaj kar se tiče rezultatov, popularni Vale nima prav dobrih izkušenj.

"Ne potrebuje Pecco nekoga, da mu streže po življenju, če se smem tako izraziti iz domače ekipe. Ni treba delati delati takšne konkurence. Naj dajo vedeti Peccu, da je številka 1 ekipe in to je to," je nadaljeval Rossi, ki se je skozi dirkaško kariero večkrat zapletal z Marquezom bodisi z vročimi debatami ali pa še bolj vročimi srečanji bližnje vrste na dirkaških stezah.

"Moje mnenje glede Marqueza je znano in se nikoli ni spremenilo. Moje misli glede njega so čiste in jasne. Seveda tudi vsakomur znane in ni potrebe, da jih ponavljam. Sem jih še prevečkrat," je bil slikovit Rossi, ki prihod Marca Marqueza k Ducatiju naslednje leto jemlje na nek način tudi kot sporočilu Francescu Peccu Bagnaii. "Gre za izdajo, pa si mislite, kar si hočete. Če malce omilim stvari, če že ne za izdajo, pa po mojem mnenju za hudo napako odgovornih iz Borga Panigaleja," je jasen devetkratni motociklistični šampion, ki z izbranimi besedami govori o rojaku Bagnaii.

"Pod vtisom sem. Pecco dela fantastične stvari. Ne bom rekel, da tega nisem pričakoval, sem pa presenečen, kako zrelo in šampionsko se obnaša na stezi. Na zadnjih dirkah je domala nepremagljiv. Sem njegov veliki navijač," je še priznal Rossi, ki meni, da prihod Marqueza k Ducatiju močno otežuje stvari Peccu Bagnaii.

"Zanj utegne biti zahtevno. Težko obdobje sledi. Ponavljam se in vnovič sprašujem, če mu je tega res treba? Je treba delati takšno konkurenco v garaži Ducatija? Ne vem, ne delim tega mnenja. Po mojem gre za hudo strateško napako odgovornih," je prepričan 45-letni Italijan, ki je bil zelo presenečen, da Jorge Martin ni dobil priložnosti v tovarniškem projektu Ducatija in da se poslavlja od rdečih.

"Tudi to je poteza, vredna razmisleka in tudi kritike. Bom zelo presenečen, če se bodo stvari pri Ducatiju lepo tekle in ne bo težav. Bom podrobno spremljal njihov razvoj in tudi razmerje moči v garaži. Po mojem pa je Pecco vendarle prvi favorit, da tretjič osvoji laskavi naslov," pa je v pogovoru za ugledni italijanski rožnati časnik Gazzetta Dello Sport končal Rossi. "Bagnaia ne potrebuje Marqueza na petah, da dokaže, da je najboljši v paddocku."

Rossi: Nekoč je bila akademija in nekoč je bil Ducati cilj vseh nadarjenih dirkačev Legendarni Italijan je posebej odprl še eno temo. Po njegovem skromnem mnenju se je porušil vrednostni sistem rdečih iz Borga Panigaleja. Sporočila iz garaže Ducatija niso več takšna kot vsa ta leta. "Bil je sistem in bile so vrednote. Bila je piramida, ki je mladim, nadobudnim in ambicioznim dirkačem dala možnost sanjati, da bi nekoč postali del te zgodbe. Priti v garažo Ducatija naj bi bil oziroma je bil veliki cilj mnogih mladih dirkačev. Vsi so želeli priti v prvo ekipo Ducatija. Poglejte samo Pecca, on je pravi predstavnik, kako se napreduje in kako se prehaja po piramidi navzgor. Sedaj tega ni več. Tako kot je uspel Pecco, bi lahko na podoben način tudi Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Enea Bastianini in morda še kdo. A šefi Ducatija so se odločili za Marca Marqueza. Tudi prav. Odločitev je njihova, upam, da bodo sprejeli tudi odgovornost," je še dejal Valentino Rossi.