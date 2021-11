Rossi prvi dan pričakoval več: Nimamo dovolj oprijema

"Danes (v petek, op .p.) je bil za nas težak dan. Pričakoval sem, da bom bolj konkurenčen in močnejši, toda nisem imel dobrega občutka z gumama. Še posebej ne z zadnjo," je priznal Italijan, ki si želi nove uvrstitve med najboljših deset, potem ko je zadnjo veliko nagrado sklenil prav na desetem mestu. Portimao gosti drugo letošnjo veliko nagrado, Rossiju je dobro šlo že na aprilski in kazalo je na uvrstitev med deseterico, a je nato zdrsnil in dirko predčasno zaključil.

"Nimamo dovolj oprijema," je v petek potarnal Italijan, ki ga v elitnem razredu motoGP čakata le še dve dirki. "Popoldne sem poskusil tudi s tršo zadnjo gumo, saj smo z njo v aprilu naredili velik korak naprej tudi na dirki, saj mi je dala precej več stabilnosti in sem lahko vozil hitreje, toda danes je bilo nekoliko prehladno. Poskusil sem s tršo gumo, toda ni delovalo. Upam, da se bodo pogoji na stezi in vreme izboljšali, saj je steza za zdaj še malce spolzka. Upamo na to in na to, da bomo hitrejši," je nič kaj pretirano zaskrbljeno zaključil Rossi.