Rossi: Quartararo me ni presenetil. Fant je iz pravega testa

Italijanski veteran Valentino Rossi je, po (le) 13. dosežku kvalifikacij na VN Španije v Jerezu, na dirki "privozil" do solidnega šestega mesta. Rossi je preizkušnjo začel šele v peti vrsti, a je med tekmo pridno pridobival pozicije in končal med najboljšimi. "Z razpletom sem zadovoljen. Ni bilo pričakovati, da bom višje, po tako slabih kvalifikacijah," je italijanskim medijem med drugim povedal 40-letni dirkač, ki je na vsa usta hvalil debitanta v kraljevem razredu, Francoza Fabia Quartararoja, ki je celo slavil na sobotnih kvalifikacijah, a je v nedeljo zaradi okvare motorja predčasno končal tekmo. "Brez dvoma bi bil na koncu drugi, če se mu ne bi primerila tista težava. Odličen je bil. Vsa čast mu," je za Corriere Dello Sportpovedal Rossi in poudaril, da je bil mladi Francoz "v kvalifikacijah zasluženo prvi med yamahami".