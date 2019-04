Rossi: Tudi na Rinsa je potrebno računati v boju za naslov prvaka

Rossi je v pogovoru za Corriere Dello Sport na vsa usta hvalil 23-letnega Španca in mu napovedal blestečo kariero v razredu motoGP. In ne samo to ... "Zelo je hiter. Opazil sem njegov velik napredek že v zaključku lanske sezone. Vse to je uspešno prenesel tudi v to in je konkurenčen najboljšim," je italijanskemu časniku Corriere Dello Sport razkril izkušeni Italijan. "Zanj je značilno, da je na dirkah veliko boljši in hitrejši, kot na prostih treningih in kvalifikacijah. To veliko pove o njem. Na dirkah ga je zelo težko prehiteti. Je odličen tekmovalec," je prepričan Rossi, ki mlademu Špancu napoveduje lepo sezono.