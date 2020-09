Rossi sporočil: S Petronasom je vse dogovorjeno, podpis morda že ta vikend

Legendarni dirkač razreda motoGP Valentino Rossi je zbranim novinarjem v Barceloni (še enkrat več) zatrdil, da bo v prihodnji sezoni dirkal za ekipo Petronas Yamahe, kjer bo zamenjal Fabioja Quartararoja. Francoz bo namreč s sezono 2021 prešel k tovarniški ekipi Yamahe. Pogajanja Rossija s Petronasom so bila dolgotrajna, uskladiti so morali predvsem Rossijeve želje, da s seboj vzame tri pomembne člane moštva.

"Toda pogodba je kar dolga, zato je bilo treba določene stvari urediti in ne mudi se nam, iskreno, saj smo se že vse dogovorili," je čakanje na uradno potrditev Rossijevega nadaljevanja kariere opisal 41-letnik."Toda mislim, da bom že ta vikend podpisal pogodbo in zelo sem vesel, da bom nadaljeval naslednjo sezono skupaj z Yamaho in Petronasom," je razložil priljubljeni dirkaški Doktor.