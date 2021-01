Rossi s polbratom in Ucciem uspešen tudi v dirkalniku na štirih kolesih: tretje mesto v Sahirju

Valentino Rossi je s svojo ekipo na dirki 12 ur Gulfa, ki tokrat ni potekala v Abu Dabiju, pač pa na dirkališču Sahir v Bahrajnu, osvojil skupno četrto mesto in tretje v razredu Pro-Am. Lani je Rossijeva ekipa s Ferrarijem zmagala v svojem razredu in osvojila skupno tretje mesto. Tokrat je možnosti za višjo uvrstitev zapravil Alessio Salucci 'Uccio', ki si je prislužil kazen zaradi tega, ker je prevozil belo črto pri izvozu iz boksov, in prvi del dirke končal na petem mestu. Nato je v dirkalnik stopil Rossi, na konec pa še njegov polbrat Luca Marini, a omenjeni dvojec ni uspel znižati zaostanka za prvimi tremi ekipami.