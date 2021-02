'Rossi se bo o nadaljevanju kariere odločil po šestih oz. sedmih dirkah'

Za dirkaškega doktorjaValentina Rossija bo sezona 2021 nekaj posebnega. Kmalu bo namreč dopolnil 42 let in bo s svojo starostjo fenomen novodobnega motociklističnega dirkanja. A kot sam zatrjuje, Rossi še kar uživa v dirkanju z najboljšimi. Italijan sicer po zmagi ni posegel že tri leta in pol, toda prav želja po tem, da bi vnovič stopil na najvišjo stopničko, ga dodatno motivira.

V sezoni 2021 bo prestopil v poltovarniško Yamahino ekipo, saj je njegovo mesto v elitni ekipi prevzel talentirani Fabio Quartararo, ki pa se ob odsotnosti Marca Marquezav boju za naslov svetovnega prvaka v svoji drugi sezoni ni najbolje znašel. Še zdaleč ne slabo, da ne bo pomote, saj je v pretekli sezoni vpisal kar tri zmage, a na koncu vendarle bil kar daleč oddaljen od tako želenega naslova prvaka.

Rossijeva selitev v Petronas Yamaho je bolj 'papirologija' (in sprememba barv) kot kaj koli drugega, saj bo ohranil praktično enake pogoje, kot jih je imel v Yamahini elitni ekipi. A pogodba, ki jo je lani sklenil z malezijsko ekipo, mu omogoča, da se lahko odloči za podaljšanje tudi za sezono 2022. Za zdaj te odločitve še ni sprejel, po besedah dobrega prijatelja Uccia za italijanski Skypa naj bi to storil po uvodnih šestih ali sedmih dirkah sezone. "Veliko bo odvisno od dirk, po šestih ali sedmih velikih nagradah bomo videli, ali se zabava in kako konkurenčen je, to bo trenutek, ko bo sprejel odločitev," je zatrdil Uccio.