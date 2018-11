Rossi še naprej kritičen: Napredek je, a to vseeno ne bo dovolj za zmage

Maverick Vinalesje uvodni dan testiranj v Valencii končal na vrhu časovnih razpredelnic. Drugi čas je postavil aktualni svetovni prvak Marc Marquez, tretjega pa Valentino Rossi. Dirkača yamahe sta tako nakazala, da mogoče v naslednjih mesecih moštvo čakajo boljši časi, potem ko so v letošnji sezoni zgolj enkrat stopili na najvišjo stopničko – po zmagi Vinalesa na dirki na Phillip Islandu. Španec in izkušeni Italijan sta uvodni dan testiranj v Chesteju opravila veliko krogov (skupaj kar 79, op. p.) in testirala različne novosti za prihodnjo sezono. Dirkača sedaj upata, da bosta lahko dobila dovolj koristnih podatkov, katere bosta prenesla na japonske inženirje, da pripravijo motocikel, ki bo znova konkurenčen za sam vrh. Yamaha je zadnji naslov osvojila leta 2015, ko je konkurenco pokoril Jorge Lorenzo, v zadnjih sezonah pa je močno zaostala za Hondo in Ducatijem, močno pa se je približal v zaključku letošnje sezone tudi Suzuki.

"Za nami je pozitiven dan testiranj. Zaradi dežja nismo imeli veliko časa in do konca dneva mi je uspelo opraviti 40 krogov ter opraviti glavno nalogo, ki je bila primerjava pogonskih agregatov. Na japonskem so nam pripravili 'evolucijski' pogonski agregat, ki smo ga razvijali že med sezono in je veliko bolj nežen in manj obremenjuje zadnjo gumo. Ni bilo tako slabo, saj so moji časi kar spodobni, a to ne bo dovolj,"je bil po prvem dnevu delno zadovoljen devetkratni svetovni prvak, ki je še vedno prepričan, da ima Yamaha preveč agresiven pogonski agregat, ki prekomerno obrablja gume in povzroča veliko težav z oprijemom v zavojih.

"Zame to ni dovolj, saj enostavno preveč obrabljamo zadnjo gumo. Je res, da so bile razmere danes zelo slabe in prav v takšnih razmerah gume najbolj trpijo. Po nekaj krogih je bil oprijem zelo slab in sem drsel po celotnem dirkališču. Moramo nadaljevati z razvojem, smo na pravi poti, a še daleč od uspeha," je po prvem dnevu testiranj še pristavil Rossi.