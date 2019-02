Rossi še naprej zadovoljen: Smo bolj motivirani kot v zadnjih sezonah

V Katarju so te dni zbrani dirkači razreda motoGP, ki bodo opravili zadnja tridnevna testiranja pred začetkom nove sezone, ki se bo z dirko začela 10. marca prav na prizorišču zadnjega zimskega testa, torej v Katarju. Na dirkališču Losail je bil prvi dan najhitrejši Maverick Vinalesin s tem je potrdil občutke iz Sepanga, da je Yamaha letos vendarle na pravi poti, da bi bila med sezono bistveno bolj konkurenčna Hondi in Ducatiju. Boljšo formo je za moštvo iz Ivate potrdil tudi Valentino Rossi, ki je uvodni dal postavil peti najhitrejši čas. Yamaha, ki je v zadnjih dveh sezonah dosegla vsega pet zmag, od tega zgolj eno v celotni lanski sezoni, ko je konkurenco na Phillip Islandu v Avstraliji pokoril prav Vinales, se želi v letošnji sezoni na vsak način vmešati v boj za naslov svetovnega prvaka. Kljub spodbudnim rezultatom na testiranjih v Sepangu in uvodnemu dnevu v Katarju, Rossi opozarja, da jih pred uvodno dirko čaka še veliko dela, a je v isti sapi dodal, da je moštvo v veliko boljšem stanju kot v zadnjih dveh sezonah.

"Sem kar zadovoljen. Veliko bolj sem optimističen kot v prejšnjih sezonah, saj vsi garamo, vzdušje v moštvu je bistveno boljše in vidi se, da so vsi, ki so povezani z moštvom, veliko bolj motivirani kot v zadnjih sezonah,"je uvodoma dejal devetkratni svetovni prvak, ki je pred dnevi praznoval že 40. rojstni dan. Kljub zavidljivi starosti za dirkača njegova želja po vrhunskih rezultatih še vedno ni usahnila.