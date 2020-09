Rossi še verjame v naslov: Razlika ni velika

Kljub zaostanku za Andreo Doviziosom(Ducati/84 točk), ki sta mu najtesneje za petami Francoz Fabio Quartararo(Petronas Yamaha SRT/83) in Španec Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha/83), je Valentino Rossina devetem mestu skupnega seštevka oddaljen za še vedno precej "znosnih" 26 točk. Izjemna izenačenost "koronske" sezone, v kateri se je vodilna četverica z Doviziosom, Quartararojem, Vinalesom in Joanom Mirom(SUZUKI ECSTAR/80) nagnetla v vsega štiri točke, je omogočila, da lahko o naslovu še vedno povsem realno razmišlja tudi devetkratni svetovni prvak, ki se po letošnji sezoni poslavlja od tovarniške ekipe Monster Energy Yamaha.

Rossi se je v dirko za VN Emilije-Romanje podal z 18 točkami zaostanka za Doviziosom, ki je na minuli VN San Marina (prav tako je potekala na dirkališču Marca Simoncellija v Misanu Adriaticu) prevzel vodstvo v skupnem seštevku, kljub dvema neprepričljivima predstavama pa ga je uspel ubraniti.

"Veliko govorimo o naslovu prvaka, tako pa je tudi prav, saj točkovna razlika ni velika, v Misanu sem sicer izgubil nekaj točk, a se situacija ni preveč spremenila," je Rossija citiral španski športni dnevnik MARCA. "Veliko dirkačev nas je zbranih v majhnem številu točk. Prvenstvo je še naprej zelo odprto in trajalo bo še dolgo, tako da se lahko zgodi še prav vse. A moramo biti hitrejši, če želimo biti višje. Ta konec tedna smo preizkusili nekatere stvari, a med dirko nisem čutil večjega oprijema. Žal sem padel že po krogu in pol, naredil sem napako, a nisem bil dovolj konkurenčen v boju za naslov. Moramo biti hitrejši."

'Veliko je še pred nami'

Z izboljšanjem oprijema Rossi verjame, da se bodo izboljšali tudi njegovi časi na stezi. Tako naj bi bilo tudi ta konec tedna, ko dirkače še tretji teden zapored čaka preizkušnja za točke svetovnega prvenstva v katalonskem Montmeloju (Barcelona), kjer Rossi ne skriva, da vedno z veseljem nastopa.

"Kar se tiče nas, moramo poskusiti postati bolj konkurenčni, tako kot smo bili prejšnji konec tedna, poskusiti moramo priti med prvih pet v kvalifikacijah in se nato boriti za stopničke,"je še povedal "Doktor"."Prejšnji konec tedna je bil dober. Po drugi strani so bili ta konec tedna vsi zelo močni. Tudi mi smo imeli nekaj dobrih serij, v kvalifikacijah sem postavil dober čas, čeprav pa sem bil sedmi, sem bil le tri desetinke od 'pola', a moramo izboljšati oprijem in biti močnejši. Veliko je še pred nami, a moramo pridobiti na hitrosti. Dobro je, da bomo ta teden spet dirkali, poleg tega še v Barceloni, kjer mi je steza zelo všeč. Razmere bodo skupaj z oprijemom precej drugačne. Pričakujemo, da bomo hitri, saj je bilo tako tudi lani,"dodaja 41-letni Italijan.