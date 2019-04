Rossi še ni povsem zadovoljen: Zaostanek za Marcom je zaskrbljujoč

"Zadovoljen sem, da sem trenutno tretji v prvenstvu. Zaostajam zgolj za Marcom in Dovijem, ki sta favorita za naslov. Toda ne smem biti preveč zadovoljen s tem drugim mestom. Ta rezultat nas ne sme preveč ponesti, saj moramo razmišljati o vsaki dirki posebej," je uvodoma pred začetkom tretjega dirkaškega konca tedna spregovoril devetkratni svetovni prvak.

"Za letošnjo sezono lahko mirno rečem, da smo spet odlična skupina posameznikov znotraj moštva. Vsi pri Yamahi se trudimo, da bi ostali pri vrhu, a se zavedamo, da bo težko. Omenjena dirkača sta zagotovo favorita, mi pa bomo poskušali storiti vse, da ostanemo zraven. Predvsem se moramo približati Marquez, kajti 10 sekund zaostanka je preveč, ne glede na situacijo," je iskreno nadaljeval Rossi, ki na zmago v elitnem razredu čaka že vse od julija 2017, ko je zmagal na dirki za VN Nizozemske v Assnu. "Lažje bi sprejel, da sem končal na drugem mestu in za zmagovalcem zaostal zgolj dve, tri sekunde. Lažje slediti nekomu, če ga vidiš na dirkališču. Največjo težavo v tem drugem mestu vidim v podatku, da sem imel dober ritem, pa nas je vseeno Marc ponižal. To je zaskrbljujoče in vem, da bi bila razlika še večja, če ne bi on na koncu popustil. Kot rečeno, nismo še rešili vseh težav in čaka nas še veliko dela, a pozitivno je to, da je sezona še dolga in marsikaj se lahko še spremeni," optimistično zaključil Rossi, ki si seveda želi, da bi letos vendarle stopil na najvišjo stopničko. V lanski sezoni se mu je namreč prvič zgodilo, da je ostal brez zmage kot član moštva Yamaha.