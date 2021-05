Rossi še ni vrgel puške v koruzo: V Le Mansu si želim biti močnejši in hitrejši

Za Rossijem je zgodovinsko slab začetek sezone v elitnem razredu. Še več: Italijan nikoli do te sezone uvodnih štirih dirk ni zaključil brez uvrstitve med najboljših deset, z izjemo debitantske sezone 125cc- razredu z Aprilio leta 1996.

Rossijev slab uvod sezone je še bolj pod drobnogledom in vprašajem zato, ker Fabio Quartararo inMaverick Vinalesna tovarniških Yamahah beležita bistveno boljše rezultate in sta med glavnimi kandidati za osvojitev naslova. Na zadnji dirki se je prebudil tudi Rossijev moštveni kolega in prijatelj z akademije VR46 Franco Morbidelli, ki se je v Jerezu zavihtel na tretje mesto.

Tudi zaradi dobre forme preostalih treh Yamah Rossi po klavrnem uvodu v sezono še ne meče puške v koruzo. Verjame, da je lahko že v Le Mansu bolje. "Lani sem bil tu v suhih pogojih hiter in imel sem dober ritem, toda malo pred dirko je začelo deževati in padel sem v prvem zavoju," se je lanske preizkušnje spominjal Rossi, ki ima po uvodnih štirih dirkah na svojem kontu vsega štiri točke. To pa apetitov devetkratnega svetovnega prvaka nikakor ne zadovoljuje. "Gre za izjemno stezo, z veliko menjavami smeri zavoljo šikan in to mi je zelo všeč. Z dobrim oprijemom in močnim pospeševanjem je zares prijetno voziti na tej stezi," optimizma pred prihodom v Le Mans ni skrival Rossi. "Upam, da bo na stezi dobro vreme od prvega treninga dalje do konca dirke. V Jerezu smo imeli uspešno testiranje pretekli konec tedna, kjer nam je uspelo izboljšati različne aspekte in upam, da se bo to poznalo v Le Mansu," je izpostavil izkušeni Italijan.