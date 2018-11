Rossi še pred pričetkom sezone svari Yamaho: Motor ni dovolj dober

Po prvem dnevu dvodnevnih testiranj v Jerezu je Valentino Rossi razkril, da sta tako on kot Maverick Vinales za sezono 2019 izbrala prototip pogonskega sklopa, ki ponuja precej več zaviranja. "Težava je v tem, da vsaj zame še nismo naredili velikega koraka naprej. Če primerjamo z ostali najboljšimi vozniki, je naša hitrost ostala enaka letošnji," je opozoril 39-letni Italijan.

Tudi po posezonskih testiranjih se zdi, da se Rossi še vedno ukvarja z enakimi težavami kot v sezoni 2018. Glede na to, da gre za najverjetneje predzadnjo sezono za legendarnega Italijana, bo najbrž pri pripravi motocikla do svojih inženirjev še veliko bolj zahteven, saj ne skriva dejstva, da si želi še desetega naslova svetovnega prvaka. "Z novo gumo je motocikel zelo dober. Maverick je zelo hiter. Tudi Franco Morbidelli, ki nima veliko izkušenj z Yamaho, je dober. Toda če pogledaš boljše, po štirih oz. petih krogih začnemo trpeti," je povedal Rossi.

"Bolj ali manj jasno je, da mora Yamaha razumeti, da pogonski sklop ni dovolj dober. Če bi dirkali jutri, bi se borili za peto, šesto ali sedmo mesto. Mogoče četrto, če bi kdo v ospredju padel. Toda za zmago se ne bi borili," je v Jerezu iskreno razložil Rossi.

Ta je bil kritičen do inženirjev, ki zaenkrat še niso našli pravega recepta za izboljšanje motocikla. "Ni težko izbrati med pogonskima sklopoma, ki ju imamo na voljo. Težava je v tem, da niti eden niti drugi nista dovolj velik napredek, ki ga potrebujemo," je bil jasen Rossi. "Iskreno ne poznam razvojnega načrta Yamahe. Ne vem, če bodo pripravili nov pogonski sklop," se je glasil odgovor, ko so Doktorja vprašali, ali bo Yamaha morda pripravila še en motor za februarska testiranja v Sepangu. Rossi priznava, da so ga zaenkrat na testiranjih navdušili dirkači Ducatija. "Imajo zelo dober ritem. To je kar malce dolgočasno za nas," je priznal Rossi.