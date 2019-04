'Doktor' išče zdravilo za Jerez: Videli bomo, če smo res konkurenčni

Z dvema drugima mestoma na dirkah za VN Argentine in VN Amerik je Valentino Rossi vrgel rokavico svetovnemu prvaku Marcu Marquezu in ostalim tekmecem, s katerimi se bo v nadaljevanju sezone meril za najvišja mesta. Že prihajajoča dirka v Jerezu bo dala odgovor na to, ali bi se lahko Italijan po dolgem času resno vmešal tudi v boj za naslov.

Spet na zmagovalnem odru: Rossi (levo) ob Alexu Rinsu in Jacku Millerju po dirki za VN Amerik. FOTO: motoGP Razplet dirke za VN Amerik ni preveč razočaral Valentina Rossija, ki je sicer na račun Alexa Rinsa ostal brez zmage v Austinu, a z novim drugim mestom skupaj s padcem prvaka Marca Marqueza pregnal skrbi z začetka sezone. Kdo ve, morda je prav letošnja sezona tista, v kateri bo italijanski "Doktor" dočakal izmuzljivi deseti naslov svetovnega prvaka. "Zdaj je cilj boj za zmago na vseh dirkah. V to bomo poskusili usmeriti vse naše moči, saj smo tu ravno zaradi tega, da bi bili vedno konkurenčni,"je za Sky Sportsdejal Rossi, ki pa ne želi prehitevati in razmišlja le od dirke do dirke. 'Videli bomo, če smo res konkurenčni'

Naslednjo tekmo bo gostil španski Jerez, že tradicionalno prvo evropsko prizorišče motociklistične sezone. Yamaham steza v Andaluziji v zadnjih letih ni bila naklonjena, zato bo po Rossijevem mnenju tokrat toliko bolj pomembno prekiniti tradicijo. "Sezona se je dobro začela, a bo težka, ker je vsaka steza drugačna. V zadnjih dveh letih nam je bilo v Jerezu težko, zato bo to zelo pomembna preizkušnja, da vidimo, če smo res konkurenčni,"je še dodal. Na jugu Španije se prvenstvo praktično začenja z ničle, saj je v skupnem seštevku le devet točk razlike med vodilnim Italijanom Andreo Doviziosomin četrtim branilcem naslova Marquezom, ki bo pred domačimi navijači in po neuspehu na "svoji" dirki v Austinu še posebej motiviran.