Rossi pred povratkom v virtualni svet spet na motorju: Kot bi vozil prvič

Dirkači v svetovnem prvenstvu v motociklizmu imajo že nekaj časa prisilni odmor. Po dveh mesecih brez motorjev so se predvsem italijanski dirkači razveselili vrnitve na teren, a so se morali za začetek zadovoljiti s treningi na motorjih za motokros. Uporaba prog za motokros je namreč v Italiji spet dovoljena, to je izkoristil tudi Valentino Rossi. Italijana sicer v nedeljo čaka povratek v virtualni svet, saj bo nastopil na virtualni VN San Marina.

Rossijevo domače dirkališče, tako imenovani MotoRanch, v teh dneh nudi varno zatočišče in je odličen poligon za nadaljevanje priprav na novo sezono. Fotografija je arhivska. FOTO: motoGP Kot je poročala uradna spletna stran elitnega tekmovanja motoGP, so se Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucciin še nekateri njihovi rojaki podali na motorje za motokros in se po prisilnem počitku zelo razveselili možnosti, da spet pridejo v stik z dirkaško tehniko, čeprav ne na svojem osnovnem dirkaškem področju. Rossi je rahljanje ukrepov in odprtje prog za motokros izkoristil na svoji zasebni stezi MotoRanch v Tavullii, tja je povabil še Franca Morbidellijain polbrata Luca Marinija. "Vrnitev na Ranč po več mesecih je bila tako vznemirljiva, kot da bi spet vozil prvič," je na družbenih omrežjih sporočil Rossi. Na stezi Monte Coralli pa sta trenirala Ducatijeva dirkača Dovizioso in Petrucci, družbo sta jima delala še dirkača razreda moto2 Lorenzo Baldassarriin Enea Bastianini. Rossi se vrača v virtualni svet

Rossi se bo po izpuščeni VN Španije vrnil v karavano virtualne motoGP. Potem ko je že vozil na VN Avstrije, bo 41-letnik zdaj preizkusil sposobnosti tudi na 'domači' stezi v Misanu. To bo sicer že četrta dirka razreda motoGP, ki se mu bo tokrat pridruži še motoE razred. Že to nedeljo v prenosu na 24ur.com ob 15. uri. Tako kot na zadnji virtualni dirki v Jerezu bo tudi tokrat na VN San Marina nastopilo 11 dirkačev. To so: že omenjeni Rossi, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Michele Pirro, Franesco Bagnaia, Marc Marquez, Alex Marquez, Joan Mir, Takaaki Nakagami, Tito Rabat in Lorenzo Savadori.