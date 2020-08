Rossi še ni pozabil nesreče: Dirkač v motoGP si tega ne sme dovoliti

Zarcojeva ekipa Esponsorama Racing je v izjavi za javnost sicer že pred časom ovrgla vse Rossijeve očitke in jih podprla tudi s telemetrijo. "Johanna Zarcoja je vse skupaj zelo prizadelo, saj v nobenem trenutku ni želel izvesti manevra, ki bi ogrozil katerega od tekmecev," so sporočili. "Kljub temu se je francoski dirkač Esponsorama Racinga želel opravičiti in razčistiti zadeve z vsakim posameznikom, ki je bil (v nesreči, op. a.) udeležen. Telemetrija je pokazala, da je v trenutku nesreče Zarco v tretjem ovinku zaviral kasneje kot v preostalih krogih na dirki, zato sodeč po tej analizi sledi, da v nobenem trenutku ni nameraval ovirati Morbidellijevega zaviranja in zapirati njegove dirkaške linije."