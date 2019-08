Rossi: Po odličnih kvalifkacijah je bila dirka v Silverstonu novo boleče spoznanje

Takoj za njimi pa je cilj že prevozil tudi legendarni Valentino Rossi , ki je vnovič zaman lovil mesto na zmagovalnem odru. Dirkaški doktor je v pogovoru za italijanski časnik Corriere Dello Sport poudaril, da je četrto mesto v Silverstonu pod njegovimi pričakovanji. Še posebej, ker je tako blestel v kvalifikacijah in le za las ostal brez pole positiona, ki ga je nato osvojil Marquez. "Mirno lahko rečem, da sem razočaran z dirko. Ne toliko s tem četrtim mestom, kot s samo izvedbo tekme, ko spet nismo bili konkurenčni najboljšim. Priznam, pričakoval sem, da bomo veliko bolj konkurenčni," je povedal Rossi, ki ima v tej sezoni malo razlogov za zadovoljstvo. "Predvideval in upal sem, da bom nastopil podobno kot Maverick. Pričakoval sem, da bomo podobno konkurenčen kot on." Rossija bi zadovoljilo že tretje mesto in potrditev, da se drugi del sezone, po zares klavrnemu prvemu, vendarle odvija v pozitivno smer. "Škoda. Za mano je kar soliden konec tedna v Silverstonu. Še posebej po odličnem nastopu in rezultatu v sobotnih kvalifikacijah, ko je le malo manjkalo do pole positiona."

Nova priložnost, tudi za stopničke, bo domači Misano. Rossi tam pričakuje še boljše vesti ... "Motocikel je v precej boljšem stanju kot pred mesecem-dvema. Ključno bo testiranje v Misanu, ki ga bomo opravili že ta teden. Šlo bo za posebno dirko zame. Tam me vselej spremlja veliko število domačih navijačev. Zame stiska pesti družina, tu so prijatelji, znanci, vsi ki me poznajo. Poleg tega gre za eno bolj zahtevnih dirkališč. Ne samo iz tehničnega vidika, pomemben je tudi psihološki del, saj steza jemlje veliko moči in energije, ki jih je nato potrebno znati nadomestiti. Po testiranju bom morali veliko počivati in polniti baterijo, da bom do dirkaškega vikenda dovolj svež," je pred nekaj daljšim tekmovalnim premorem, ekipe bodo tritedensko pavzo izkoristile za kondicijsko pripravo in tudi testiranja, povedal devetkratni svetovni motociklistični prvak, ki je v tej sezoni, ob dveh drugih mestih osvojil 116 točk, dve manj pod klubskega kolega Mavericka Vinalesa in zaseda šesto mesto v skupni razvrstitvi.