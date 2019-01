Rossi: Strah? Vsi se bojijo. Seveda je dirkače strah padcev

"Vsi se bojijo. Preden greš na stezo, je prisoten adrenalin, tega se moraš zavedati. Odvisno je, kako reagiraš. Toda pomembno je, da se vsaj malce bojiš, nismo navadni norci," je Valentino Rossi zavrgel mit o tem, da so dirkači neustrašni in da se ničesar ne bojijo ter da se ne ustrašijo padca.

In tisti, ki premore morda najmanj strahu med vsemi dirkači, je morda prav Rossijev velik konkurent zadnjih petih let, tj. Marc Marquez."Je dirkač, ki tvega veliko, je zelo pogumen, skoraj do te točke, da ne občuti strahu. Je dirkač, ki velikokrat pade in išče limit, toda je izjemen in ima 25 let," je v pogovoru za radijsko postajo Radio Deejay pojasnil Rossi. "Uprizarja neverjetne padce, a se zelo hitro pobere," je še dodal izkušeni italijanski dirkač, ki bo čez dober mesec dopolnil že 40 let.