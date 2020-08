Rossi: Marquez se je le dva dneva po operaciji vrnil na motor, telo pa potrebuje nekaj časa

"Zame osebno nas je veliko od nas skozi zgodovino bilo sposobnih skoraj čudežnih vrnitev. Skoraj zato ker, na žalost, ne delamo čudežev. Ko imaš tako hud zlom in tako invazivno operacijo … Marquez se je vrnil na motor po vsega dveh dnevih, tam je telo … zaradi same operacije potrebuje nekaj dni, da si opomore. Tako da, dokazal je, da smo samo ljudje, da je tudi on samo človek in da naše telo, čeprav se ne da primerjati, potrebuje nekaj časa," je vse skupaj pokomentiral 41-letni veteran Valentino Rossi.

Rossi je bil na zadnji dirki na istem prizorišču (VN Avstrije) pred šestimi dnevi najboljši Yamahin dirkač na petem mestu, a tokrat mu na kvalifikacijah ni šlo vse po načrtih, saj je pristal šele na 14. mestu. Še enkrat več je opozoril, da ima Yamaha velike težave pri končni hitrosti na ravninah. "Razlika v hitrosti na ravnini je ogromna. Vsi štirje smo vedno zadaj. Ko vsi ostali pokažejo svoje konjičke, mi vselej ostanemo zadaj. In lahko vidimo, da so ostali precej močnejši. Smo v težkem položaju, toda od ene do druge steze se veliko spremeni. In ta steza zagotovo ni najboljša za Yamaho," je opisal Rossi, ki se je očitno že zadovoljil s tem, da na drugi dirki v Spielbergu ne bo krojil samega vrha. A tudi to ni nemogoče, saj smo na prejšnji dirki videli veliko število padcev. V kolikor se ta scenarij ponovi tudi v nedeljo, bi lahko Rossi s pametno in preudarno vožnjo znova prišel med najboljšo peterico. Ali mu bo ta podvig res uspel, lahko preverite v nedeljo na Kanalu A in VOYO, tudi na 24ur.com pa bomo dirki spremljali s tekstovnim prenosom v živo.