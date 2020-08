Rossi: Upajmo, da bomo v Misanu bolj konkurenčni kot v Spielbergu

Valentino Rossi je bil na obeh dirkah razreda motoGP v Spielbergu najbolje uvrščeni dirkač Yamahe, a kljub temu Red Bull Ringa ni zapuščal z najboljšimi občutki. Sporočil je, da Yamaho čaka precej dela, obenem pa izrazil upanje, da bodo Yamahini motorji na stezi v Misanu podobno hitri, kot so bili lani.

icon-expand Valentino Rossi FOTO: MotoGP

Rossi se je v Spielbergu moral zadovoljiti s petim in devetim mestom, s čimer je zmanjšal zaostanek za vodilnim Fabiem Quartararojem v skupnem seštevku razreda motoGP. "Vedeli smo, da bomo na tej stezi trpeli, saj je tu končna hitrost zelo pomemben dejavnik in to leto je razlika v končni hitrosti ogromna," je povedal Italijan, potem ko je bila njegova najvišja izmerjena hitrost na VN Štajerske 310,3 km/h, medtem ko je dirkač Ducatija Andrea Dovizioso na ravnini vpisal končno hitrost 320,4 km/h. "Že lani je bila situacija podobna in res smo garali, da bi to izboljšali, toda letos je stanje zelo podobno lanskemu. Tako da ... tu je veliko ravnin, kjer mi trpimo," je še pojasnil dirkaški Doktor, ki je bil na obeh dirkah v Spielbergu (VN Avstrije in VN Štajerske) najbolje uvrščeni Yamahin dirkač.

"Pretekli teden sem uspel priti do petega mesta, toda pred menoj je tudi veliko dirkačev padlo," je razloge za boljši rezultat na prvi dirki v Spielbergu skušal poiskati 41-letnik. "Ta konec tedna so vsi odpravili svoje težave in sposobni so bili najti dodatno moč, nihče ni delal napak in prva Yamaha je v cilj prišla na devetem mestu," je nadaljeval Rossi."Težave so bolj ali manj podobne lanskim, toda res je tudi, da smo na preostalih stezah dobri, saj smo v Jerezu v cilj prišli kot prvi, drugi in tretji,"se je odličnega uvoda v sezono za Yamaho spomnil Italijan. Zdaj za Rossija prihajata dve domači dirki v Misanu, kjer bi Yamaha morala delovati bistveno bolje kot v Spielbergu.

A jasno je, da japonsko-italijansko moštvo čaka precej dela, če se znova želi boriti za visoka mesta."Zdaj nas čaka delo in upamo, da bomo na drugih stezah, kot je Misano, bolj konkurenčni, saj bo sicer težko," je potarnal Rossi, ki na sedmem mestu v skupnem seštevku za vodilnim Quartararojem zaostaja 'le' še za 25 točk. A konkurenca je v tej sezoni, v kateri manjka poškodovani Marc Marquez, izjemno strnjena, razlike so res majhne, zato se nam do konca sezone obeta izjemno napet boj za naslov prvaka. Rossi se v domače okolje sicer podaja optimistično razpoložen."Lani smo bili v Misanu močni in upajmo, da se bomo tudi letos lahko borili za najboljša mesta,"je zaključil Yamahin dirkač.