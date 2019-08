Rossi v Brnu razlagal: Pri končni hitrosti smo daleč zadaj. Mislim, da kar za vsemi

"Nismo srečni s šestim mestom, toda to je boljše kot na preteklih dirkah. Motocikel sem lahko vozil na boljši način. Na koncu ni bilo tako slabo. Fantje, ki so bili pred menoj, so preprosto hitrejši kot jaz, toda na koncu smo vendarle bili boljši kot na preteklih dirkah. To je pozitivno," je zbranim novinarjem v garažah Brna razlagal Valentino Rossi. Ta je bil najboljši dirkač Yamahe, ki ji glede na težave v tej sezoni po pričakovanjih steza v Brnu ni ustrezala. Podobne težave utegne japonska ekipa imeti tudi v avstrijskem Spielbergu, kjer je pomembna končna hitrost, te pa Yamahi letos kronično primanjkuje. Na to opozarja tudi Rossi. "Letos je naš največji problem to, da nam primanjkuje hitrosti. Ne le pri pospeševanju, tudi pri končni hitrosti smo daleč zadaj. Mislim, da kar za vsemi. Še posebej za tistimi najboljšimi. To moramo izboljšati, pa tudi elektroniko in ostale stvari," nam je Rossi zaupal v garažah dirkališča v Brnu.

Italijan je po dirki zagovarjal odločitev organizatorjev, da začetek dirke, ki se je začela z več kot polurno zamudo, prestavijo zaradi delno razmočene steze. "Vse skupaj je bilo čudno, saj je bil le prvi in zadnji zavoj popolnoma mokra. A dirkači bi na stezi morali imeti gume za suho stezo, saj je bil preostali del steze popolnoma suh. To bi bilo zelo nevarno, še posebej v prvem ovinku. Če bi vsi skupaj v popolnoma razmočen del steze prišli z gumami za suho stezo, bi to bilo zelo nevarno. Najbolj nevarna stvar, ki bi jo lahko naredili. Ker je obstajala možnost, da se steza posuši, mislim, da je to bila prava odločitev," je razložil 40-letnik Rossi.