Rossi: V naslednji sezoni bom veliko delal na sebi

Valentino Rossi je kariero na najvišji ravni začel davnega leta 1996 v razredu do 125 kubičnih centimetrov. Do zdaj je osvojil devet naslovov, od tega sedem v kraljevskem razredu ter po enega v nižjih razredih motociklizma. Odpeljal je 411 dirk v svetovnem prvenstvu, slavil pa je 115-krat, od tega 89-krat v razredu motoGP in do 500 kubičnih centimetrov.

"Veliko bom delal na sebi. Prepričan sem, da je to potrebno, da bom že na startu nove sezone konkurenčen in pripravljen na vse. Zavedam se, da odpiram novo stran v svoji karieri, zato ne bi rad preveč stvari prepustil naključju," je zaupal italijanskemu časnikuCorriere Dello Sport devetkratni svetovni prvak, ki ima za sabo klavrno sezono. "Kaj klavrno, katastrofalno. Ne potrebujem olajšav. Vsem je jasno, da je zadnja sezona za pozabo. Pa ne samo zaradi mojih skromnih rezultatov. Predvsem zaradi vseh okoliščin, ki so jo naredile nenavadno, da ne rečem čudno. Upam le, da se nikoli več ne ponovi." Rossi bo v naslednji sezoni združil moči z Marcom Morbidellijem. "Tako kot bom sam razčiščeval pri sebi, pričakujem, da bo tudi Yamaha naredila korak naprej in odpravila nekatere stvari, ki se predolgo vlečejo. Zares upam, da se bo to zgodilo še pred začetkom nove sezone."Že šestnajste, ko gre za Yamaho, a prve z moštvom Petronas. Rossiju je povsem jasno, s čim naj se Yamahina ekipa najbolj ukvarja v pripravljalnem obdobju. "Precej boljši moramo biti v kvalifikacijah. V zadnjih sezonah so kvalifikacije izjemno pomembne. Ključne, bi rekel." Ob tem že vrabci na veji čivkajo, da Yamaha ni hitra ... "Izboljšati mora končno hitrost in oprijem zadnjih pnevmatik. To so stvari, na katere opozarjam že lep čas." Ob tem je jasno tudi: "Yamaha je odlična na začetku sezone, nato pa rapidno pada. Povsem drugače kot pri večini drugih ekip, ki dirkalnik uspešno razvijajo in izboljšujejo iz dirke v dirko, mi pa smo praviloma vse slabši," je bil brez dlake na jeziku izkušeni Italijan.