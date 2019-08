Rossi vdan v usodo: Dali bomo vse od sebe, a moramo delati

Razloge za optimizem lahko v ekipi Monster Energy Yamaha preštejejo na prste ene roke, med njimi je gotovo zmaga Mavericka Vinalesav Assnu, medtem ko legendarni Valentino Rossitudi po povratku s počitnic v Brnu s šestim mestom ni odgnal temnih oblakov. Yamaha, katere ugled v zadnjih mesecih pomaga "reševati" tudi Francoz Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), še naprej išče zmagovito formulo, ki bi tovarniškima dirkačema omogočila reden boj za najvišja mesta, a v Spielbergu vsaj Rossi pretiranih izboljšav ne pričakuje.

"Red Bull Ring za nas ni najboljši, a bomo dali vse od sebe," je v uradni izjavi pred prihodom v Avstrijo povedal Rossi, ki želi z moštvom preizkusiti nekatere novosti, s katerimi so tovarniška motocikla opremili že na nedavnih testiranjih po dirki v Brnu. "Želimo si spet odpeljati dobre dirke, moramo delati na motociklu in videli bomo, če smo lahko boljši, uporabili bomo tudi nekaj reči, ki jih bomo preizkusili na treningih,"je še dodal Rossi.

Vinales: Morali bomo poiskati rešitve

Dejstvo, da ima dirkališče tri dolge ravnine, seveda ne govori v prid modro-črnih. To priznava tudi Maverick Vinales, ki ima na petem mestu v skupnem seštevku pred dirko za VN Avstrije točko več od Rossija, ki je šesti. Za oba je svetovni prvak in branilec zadnjih treh naslovov Marc Marquez (210 točk) najverjetneje že neulovljiv.

"Težave imamo s pospeševanjem, Spielberg ima ovinke 'stop-start' in morali bomo poiskati rešitve. Delati želimo predvsem na sprednjem delu in na občutkih na motociklu. Želimo biti blizu dirkačem, ki bodo spredaj, in se boriti,"pravi Vinales.

