Rossi: Vem, kako se izboljšati, želim se znova boriti za stopničke

"Lani so bili rezultati slabši od pričakovanj, toda verjamem, da znova lahko najdemo pot v pravo smer. Pred menoj je pomemben izziv, saj se bom boril s Quartararojem, Vinalesom in Morbidellijem,"je v pogovoru za uradno spletno stran tekmovanja motoGP poudaril izkušeni dirkač Yamahe. "Spanje je ena izmed mojih strasti, tako da sem ta premor izkoristil," se je o pozitivnih vidikih karantene pošalilValentino Rossi. Ta je po dveh mesecih karantene v Italiji le sedel na motor. Sprva na motokros, nato tudi na dirkalni motor. "Dva meseca se nisem dotaknil motorja. Najprej sem lahko v zadnjih dveh tednih potreniral na motokros stezi, voziti na dirkališču pa je bilo nekaj posebnega," se je vrnitve na progo v Misanu spomnil Rossi.

41-letni Italijan lanske sezone ni ohranil v najlepšem spominu, saj je bila ta polna težav in nekonkurenčnih predstav. A letošnja testiranja pred začetkom sezone, ki se je prestavil zaradi pandemije novega koronavirusa, ga navdajajo z optimizmom. "V drugi polovici lanske sezone rezultati niso bili takšni, kot sem jih pričakoval," je priznal Italijan. "Moral bi biti hitrejši. Izgubil sem tekmovalnost in samozavest z motorjem, toda z novim šefom mehanikov in nekaterimi spremembami v garaži lahko najdemo pot nazaj na vrh. To je cilj," visokih apetitov ne skriva 41-letnik.