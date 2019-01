Rossi verjame v učenca: Morbidelli bo velik 'problem' v prihajajoči sezoni

Akademija je torej začela dosegati rezultate, kakršne si je Rossi tudi zadal, ko je ustvaril to akademijo, ter napovedal, da bo poskušal končati špansko prevlado v svetovnem prvenstvu. Pravzaprav se je vse skupaj začelo že v sezoni 2017, ko je naslov v srednjem tekmovalnem razredu osvojil Franco Morbidelli . Vselej nasmejani Italijan je nato stopil še stopničko višje in postal prvi dirkač akademije iz Tavullije, ki je nastopil v elitnem razredu motoGP. In kot član moštva Marc VDS je bil v lanski sezoni tako konstanten, da je bil po končani sezoni zasluženo proglašen za novinca leta.

Za Valentinom Rossijem je ena najslabših sezon v karieri. V elitnem razredu je namreč še tretjič v karieri in prvič po letu 2012, ko je bil še dirkač Ducatija, sezono zaključil brez zmage. Veliko več razlogov za zadovoljstvo pa je imel zaradi dosežkov dirkačev, ki so člani njegove akademije VR46. F rancesco 'Pecco' Bagnaia je osvojil naslov v razredu moto2. Marco Bezzecchi je bil vse do zadnjih dirk v igri za naslov prvaka v razredu moto3. Navdušil je tudi Rossijev brat Luca Marini , ki je v Sepangu sploh prvič v karieri zmagal, vrh razreda moto2 pa je v lanski sezoni krojil tudi Lorenzo Baldassarri .

Od Morbidellija pa mentor Rossi veliko pričakuje tudi v prihajajoči sezoni, ki se bo z dirko pod žarometi dirkališča Losail začela 10. marca. Franco bo namreč v letošnji sezoni na nek način Rossijev moštveni kolega, saj bo nastopal za novonastalo moštvo Petronas Yamaha. In dirkaški doktor je prepričan, da se je 24-letnik v drugi sezoni med elito sposoben boriti za najvišja mesta. V pomoč mu bodo seveda vsi Rossijevi nasveti kot tudi dejstvo, da se njegov motocikel ne bo kaj dosti razlikoval od tistega, ki ga bosta uporabljala njegov mentor in Maverick Vinales, ki tekmujeta za moštvo s popolno tovarniško podporo.

"Na prvih testiranjih z yamaho me je zelo navdušil, saj se je takoj znašel na motociklu in bil takoj zelo hiter. V letošnji sezoni bo problem za vse hitre dirkače," je uvodoma dejal Rossi, ki je seveda s tem mislim, da od rojaka pričakuje, da bo konkurenčen. "Francu yamaha zelo ustreza, saj je zelo radodaren motocikel, ki ti vselej daje povratne informacije. To je motocikel, ki je zelo prijazen do dirkača. V zadnjih sezonah nam je resda primanjkovalo nekaj oprijema pri izhodih iz zavojev in to težavo ima zaenkrat tudi njegov motocikel," je še pristavil izkušeni Italijan, ki je kar nekoliko presenetil s to izjavo o prijaznosti motocikla, sploh če vemo, kako je bil v lanski sezoni kritičen do japonskih inženirjev in motocikla, ki ga je imel na voljo.