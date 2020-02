Rossi: Yamaha me je spoštovala, sam sem krojač svoje usode

Teh je primanjkovalo še posebej v pretekli sezoni, tudi sezona 2018 ni bila ena boljših, a jo je Italijan vendarle zaključil na tretjem mestu v skupnem seštevku, pa čeprav nikoli ni stopil na najvišjo stopničko. Je pa zato petkrat stal na odru za zmagovalce (eno drugo in štiri tretja mesta), kar je bistveno bolj kot lani, ko je zbral 'le' dve drugi mesti na samem začetku sezone. To je s 174 osvojenimi točkami zaključil na sedmem mestu.

Ko je Yamaha obelodanila ekipo za sezono 2021, se je hitro začelo ugibati o tem, da se Valentino Rossi po letošnji sezoni morda poslavlja od vloge aktivnega dirkača. A te odločitve Italijan še ni sprejel, priznava. "Če želiš ostati na visoki ravni, je potrebno veliko dela in energije. Tega si sposoben, če imaš motivacijo, ta pa prihaja iz zmag in stopničk. Poleti se bom odločil o moji prihodnosti," je sporočil Rossi in med vrsticami namignil, da bo v karavani ostal (omenja se, da mu je Yamaha, v primeru, da se odloči, da ostane v karavani, ponudila sedež v poltovarniški ekipi), če bo letos beležiš dobre rezultate.

Sedež Rossija bo v sezoni 2021 prevzel obetavni dirkač Fabio Quartararo, ki je imel za seboj izvrstno krstno sezono in nakazal, da utegne v prihodnosti mešati štrene aktualnemu vladarju razreda motoGP Marcu Marquezu. "Vedel sem, da bi moja prošnja Yamahi, naj počaka do poletja, lahko imela posledice, toda ni bila težka odločitev, saj če ne bom konkurenčen, ne bom nadaljeval," je jasno poudaril Rossi. "Če bom ostal, mi Yamaha ponuja podporo. Če to pomeni, da bom dirkal za ekipo Petronas, bo to pomenilo, da ostanem na visoki ravni, tako da se moje dirkanje ne bi pretirano spremenilo," je govorice o morebitni selitvi (v primeru nadaljevanja kariere) v poltovarniško ekipo potrdil Rossi.