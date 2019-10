Rossi: Yamaha mora na vsak način pripeljati Quartararoja

Legendarni italijanski dirkač Valentino Rossi že komaj čaka, da se tekoča motociklistična sezona konča. Ne bo je objokoval, saj ima malo razlogov za veselje. Tudi na zadnji preizkušnji, šlo je za VN Tajske, je bil daleč zadaj na osmem mestu in z velikim zaostankom za tistimi, ki so se borili za zmagovalni oder. V pogovoru za Corierre Dello Sport je manj kot o svojih rezultatih, govoril o prihodnosti Yamahe.

Valentino Rossi in Marc Marquez FOTO: motoGP

Valentino Rossiv tej sezoni spet ni konkurenčen najboljšim. Podobno kot njegov moštveni kolega Maverick Vinales ne meša štrene tistim, ki se borijo za najvišja mesta in to 41-letnega Italijana še kako boli. Rossi se sicer lahko pohvali s sedmimi naslovi svetovnega prvaka v razredu motoGP, po enega pa je osvojil tudi v razredih moto2 in moto3.

Valentino Rossi je v tekoči sezono dosegel 145 točk in štiri dirke pred koncem drži šesto mesto v skupnem seštevku.

Skupno jih ima tako devet, na večni lestvici dirkačev z največ naslovi pa si deli tretje mesto. A to so rezultati, ki imajo že kar dolgo brado in to izkušenega dirkača še kako boli. Rossi upa, da se bodo garaži Yamahe med tekmovalnim premorom in pred začetkom naslednje sezone zgodile revolucionarni premiki na bolje. Vsaj upa tako. "Ta sezona je zavožena, nič dobrega ne bomo odnesti od nje. Nekajkrat smo slutili, da se približujemo najboljšim, a smo kmalu padli na realna tla. Tudi v preostanku sezone se nam ne obeta nič dobrega. Čez noč ne bomo konkurenčni vodilnim, v to sem prepričan. Lahko pa poskušamo testirati nekatere stvari, ki bi nam lahko bile koristne v naslednji sezoni," je za Corierre Dello Sportrazpredal Rossi, ki še ne želi govoriti njegovi prihodnosti pri Yamahi, ima vizijo, kako naj bi se nadaljeval projekt pri Yamahi.





Legendarni Italijan ima to sezono bolj malo razlogov za veselje. FOTO: motoGP

"Z ekipo me pogodba veže do konca sezone 2020. Spoštoval jo bom in upal, da bo prihodnja sezona kar se rezultatov tiče precej boljša od te." Rossi pričakuje, da bo vodstvo Yamahe znalo prepoznati nadarjenost Francoza Fabia Quartararoja, ki je v tej debitantski sezoni pokazal in dokazal ves svoj razkošni talent.

Italijan se je v tej sezoni le dvakrat povzpel na zmagovalne stopničke. Že na začetku sezone, ko je bil na VN Argentine in VN Amerike na koncu drugi.

"Fant je v tej sezono štirikrat prišel do pole positiona in kar petkrat povzpel na zmagovalni oder. To pove vse," je zaCorierre Dello Sport še dejal 41-letni dirkač, ki se ne zaveda, da bi prihod 20-letnega Francoza bržkone vplival tudi na Rossijevo usodo pri Yamahi. Pogodba Italijana z Japonci se konča prihodnjo sezono, v letu 20121 pa bi imeli odprto pot za podpis Quartararoja. "Bili bi neumni, če Fabia ne bi pripeljali v tabor Yamahe. Prepričan sem, da bodo v prihodnji sezoni vse skakali nanj. Vse resnejše ekipe ga bodo skušale privabiti na svojo stran. Hiter je, konstanten in naredi malo napak. Kot naročen za Yamaho. Je odličen dirkač, ima čisto vožnjo ter čiste linije in je fantastičen pri zaviranju, tu se mi zdi celo, da mu ni para na svetu," je z izbranimi besedami govoril o dve desetletji mlajšemu tekmecu Rossi.



Valentino Rossi in Fabio Quartararo FOTO: motoGP